Ein trügerisches Idyll. Während auf der Koppel vor dem Eulenhof in Quickborn-Heide Pferde friedlich grasen, zeugen im Hintergrund rot-weißes Absperrband und ein ziviler VW-Bus der Polizei von dem Ereignis des Vortags. Um 17.57 Uhr war am Montag ein 44 Jahre alter Mann auf dem Hofgelände an der Ulzburger Landstraße von einer Frau tot, mit einer Schussverletzung aufgefunden worden. Die Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe ermittelt, ob ein Gewaltverbrechen vorliegt.