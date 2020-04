Kreis Segeberg. Im Kreis Segeberg gab es am Donnerstag – zum dritten Mal in Folge – keinen neuen Covid-19-Fall. Die Gesamtzahl aller bisher Infizierten liegt damit unverändert zum Vorabend bei 207. Die Zahl der Todesfälle liegt bei drei Personen – zwei Frauen und ein Mann. Aktuell befinden sich im Kreis Segeberg 114 (-13) Personen in Quarantäne. 763 Personen sind bereits wieder aus dieser entlassen. Wieder genesen sind im Kreis Segeberg aktuell 169 Menschen. 2530 Fälle (+34) sind dem Land bisher gemeldet worden. Etwa 1900 Menschen sind genesen. 107 (-7) Menschen liegen im Krankenhaus. 84 (+5) Todesfälle sind zu beklagen.

Sonntagsöffnung Wirtschaftsminister Bernd Buchholz teilte am Donnerstag mit, dass Geschäfte mit Verkaufsflächen von maximal 800 Quadratmetern an den Sonntagen am 26. April und am 3. Mai in der Zeit von 11 bis 17 Uhr öffnen dürfen. „Das ist keineswegs ein Aufruf zum Familien-Sonntags-Shopping, sondern eine Möglichkeit, die Kundenströme zu entzerren.“ Öffnen dürfen nur Lebens- und Futtermittelgeschäfte, Wochenmärkte, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Tankstellen, Poststellen, Zeitungs- und Zeitschriftenläden, Bau-, Gartenbau- und Tierbedarfsmärkte, Lebensmittelausgabestellen (Tafeln), der Großhandel, Kraftfahrzeughändler, Fahrradhändler und Buchhandlungen.

Rentenberatung Die Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung Nord in Schleswig-Holstein sind bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen. Beratungen und die Aufnahme von Rentenanträgen erfolgen telefonisch oder online. Für Fragen rund um die Themen Rente, Altersvorsorge, Prävention und Rehabilitation steht das kostenlose Servicetelefon 0800/1000 480 22

montags bis donnerstags von 7.30 bis 19.30 Uhr und freitags von 7.30 bis 15.30 Uhr zur Verfügung.