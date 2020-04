Kreis Segeberg. Das Konzert ist abgesagt und mit den Kumpels können Sie sich auch nicht mehr treffen. Was tun mit der ganzen freien Zeit? Versuchen Sie doch einmal, das folgende Denksport-Rätsel zu lösen.



Der Vater handelte mit Elektrogeräten – ohne großen Erfolg. Der Sohn verblieb derweil im Internat. Nach einem Jahr Schulpause bestritt der 16-Jährige die Aufnahmeprüfung einer polytechnischen Hochschule. Die Hochschulstadt nennt sich gern „kleinste Großstadt der Welt“. Wer hier am Hauptbahnhof ankommt, kann unmittelbar ein weltstädtisches Merkmal bewundern: Zwischen dem Bahnhof und dem südlich davon gelegenen See erstreckt sich eine der berühmtesten Einkaufsstraßen Europas. Bahnhof und Einkaufsstraße liegen in der „minderen Stadt“. Jenseits eines Flusses liegt die „mehrere Stadt“ mit der Universität und besagtem Polytechnikum. Vielleicht legte der 16-Jährige Prüfling den Weg zum Examensort mit der „Polybahn“ zurück, die zur Hochschule hinauffährt. Den Blick von der Terrasse hinab über die Stadt hat er nach der Prüfung wohl nicht genossen: Er fiel durch. Die Examinatoren konnten kaum ahnen, dass der junge Mann nach erneutem Schulbesuch nicht bloß an ihrer Hochschule immatrikuliert werden, sondern dort dereinst sogar unterrichten würde. Als er 1907 mit dem ersten Teil seiner wahrhaft revolutionären Forschungen habilitierte, sagte einer der Prüfer: „Was Sie da geschrieben haben, verstehe ich überhaupt nicht.“ Warum ausgerechnet er zu solchen Erkenntnissen kam, begründete das Genie so: „Der normale Erwachsene denkt nicht über die Raum-Zeit-Probleme nach. Alles, was darüber nachzudenken ist, hat er nach seiner Meinung bereits in der frühen Kindheit getan. Ich dagegen habe mich derart langsam entwickelt, dass ich erst anfing, mich über Raum und Zeit zu wundern, als ich bereits erwachsen war.“

Neben der Wissenschaft engagierte er sich für den Zionismus und als Pazifist: „Wenn einer mit Vergnügen in Reih und Glied zu einer Musik marschieren kann, dann verachte ich ihn schon, er hat sein großes Gehirn nur aus Irrtum bekommen, da für ihn das Rückenmark schon völlig genügen würde.“



Wie hieß der prominente Physiker, und in welcher Stadt liegt das Institut, an dem er als Schüler versagte, aber später Professor war?

Die Antwort steht am Montag im Abendblatt. In der Freitagausgabe suchten wir nach dem Komponisten Giacomo Puccini und der Stadt Mailand.