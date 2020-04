Kreis Segeberg. Die Zauneidechse, Reptil des Jahres 2020, ist nun auch im Stiftungsland Hamdorf bei Negernbötel im Kreis Segeberg aus dem Winterschlaf erwacht und wird langsam aktiv. Damit sich die Zauneidechsen im Stiftungsland, einem ihrer letzten Rückzugsorte in Schleswig-Holstein, richtig wohlfühlen, haben die Vielfaltschützer der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein im nördlichsten Bundesland gleich ein ganzes Bündel von Maßnahmen getroffen und geplant.

Bestände sind in Schleswig-Holstein stark rückläufig

So wurden im Stiftungsland Latendorf bei Neumünster Anfang des Jahres Gehölze entfernt und neue sandige Bereiche geschaffen. Hier sollen die Zauneidechsen, deren Bestände in Schleswig-Holstein stark rückläufig sind, ihre Eier ablegen. „Außerdem haben wir hier Versteckstrukturen geschaffen. Gemeint sind sogenannte Stubbenhaufen, die aus Baumwurzeln bestehen, wo die Zauneidechsen sich nachts und zum Winterschlaf gut verstecken können. Gleichzeitig können sie sich hier sonnen, um morgens auf Betriebstemperatur für die Beutezüge zu kommen“, sagt Janis Ahrens, Maßnahmenmanager der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein.

Noch sind die Zauneidechsen aber nicht da. Von allein werden sie es kaum schaffen, zu weit entfernt befindet sich das nächste Eidechsenvorkommen. „Wir ziehen Eidechsen aus Eiern groß und wildern sie dann im Sommer hier aus“, berichtet Ahrens.

Auch im Stiftungsland Holnis, der Halbinsel an der Flensburger Förde, wo bereits seit zwei Jahren Zauneidechsen ausgesetzt werden, wurden Gehölze entfernt und sandige Flächen angelegt. Damit ist hier ein Wanderkorridor entstanden, den die Zauneidechsen nutzen können, um sich weiter auf der Fläche an der Steilküste auszubreiten.

Stiftung hat bereits knapp 300 Eidechsen angesiedelt

In den Stiftungsflächen auf der Geltinger Birk, in Holnis und Nordoe bei Itzehoe werden im kommenden August die letzten Zauneidechsen im Zuge des von der Europäischen Union geförderten LIFE-Projekts „Frosch und Freunde“ in die Freiheit entlassen. In den Gebieten hat die Stiftung Naturschutz schon seit 2017 insgesamt 282 Zauneidechsen wieder angesiedelt.

„In dem vom Kreis Segeberg geförderten Projekt ,Populationsmanagement Zauneidechse Segeberg‘ befinden wir uns noch am Anfang unserer Bemühungen, um auch hier wieder eine stabile Zauneidechsen-Population zu schaffen“, sagt Ahrens. Im vergangenen Jahr haben bereits die ersten Zauneidechsen ihre neuen Lebensräume bei Bad Bramstedt bezogen. Dieses Jahr sollen nun die ersten Zauneidechsen auch in Latendorf ausgewildert werden. „Damit sich eine neue, überlebensfähige Zauneidechsen-Population gründen kann, siedeln wir jeweils rund 50 geschlüpfte Jungeidechsen über drei Jahre in den Gebieten an, damit eine gemischte Altersstruktur entsteht“, erklärt Ahrens weiter.

Das Projekt „Frosch und Freunde“ wird von der EU-Kommission aus Mitteln des LIFE-Programms „Nature and Biodiversity“ gefördert. In acht „Natura 2000“-Gebieten in Schleswig-Holstein sollen bis Ende 2020 gefährdete Amphibien- und Wasserinsektenarten sowie die Zauneidechse unterstützt oder wiederangesiedelt werden.