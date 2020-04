Wahlstedt/Henstedt-Ulzburg. Etliche Unternehmen kämpfen im Kreis Segeberg gerade ums Überleben. Dennoch gibt es Branchen, die von der aktuellen Coronakrise profitieren: Die Pharmaindustrie und Medizintechnikhersteller, deren Produkte dringend zur Bewältigung der Pandemie benötigt werden, können sich vor Aufträgen kaum retten.

„Die Nachfrage ist enorm. So etwas haben wir noch nie erlebt“, sagt Andrea Schulz-Ayecke, Geschäftsführerin der in Wahlstedt ansässigen Lichtenheldt GmbH. Das Unternehmen stellt Arznei- und Desinfektionsmittel her. Im April 2019 hat der pharmazeutische Auftragshersteller rund 300.000 Flaschen und Kanister mit Desinfektionsmittel gefertigt. Ein Jahr später, während der Coronakrise, sind es 1,1 Millionen Stück. Damit hat sich die Menge fast vervierfacht.

Um mit der Produktion hinterherzukommen, sucht Lichtenheldt händeringend nach neuen Mitarbeitern. Schon jetzt arbeiten 240 Angestellte in Nachtschichten und an Sonnabenden. „Noch produzieren wir nicht 24 Stunden und sieben Tage die Woche. Das wollen wir unseren Mitarbeitern nicht antun“, sagt Schulz-Ayecke. Ausschließen kann sie eine weitere Ausweitung der Arbeitszeiten aber nicht. „Bei dem gestiegenen Bedarf kommt keiner wirklich hinterher.“

Das Unternehmen hat Ende März eine Stellenausschreibung auf Facebook gepostet und so schon 25 neue Arbeitskräfte für die Produktion gefunden. Sie werden vorerst mit Dreimonatsverträgen ausgestattet – mit Aussicht auf Entfristung. „Niemand kann in die Zukunft schauen. Aber wir gehen davon aus, dass die Coronakrise nicht in drei Monaten vorbei sein wird“, sagt Schulz-Ayecke.

Die 49-Jährige glaubt, dass die Nachfrage nach Desinfektionsmittel weiterhin hoch bleiben wird. „Nicht nur Corona fordert viele Tote, sondern auch die klassische Influenza sowie andere Viren, vor denen wir uns schützen sollten“, sagt sie. Die Menschen seien durch die Coronakrise sensibler im Umgang mit Krankheiten geworden und würden mehr auf hygienische Maßnahmen achten. „Trotzdem muss man aufpassen, dass das Desinfektionsmittel an den Stellen ankommt, wo es wirklich gebraucht wird“, sagt Schulz-Ayecke. Etwa in Krankenhäusern und Arztpraxen. Nicht in der heimischen Vorratskammer.

Lichtenheldt produziert für kleine und große Unternehmen in Europa, die das Desinfektionsmittel als Eigenmarke weiterverkaufen. Noch können genügend Rohstoffe für die Herstellung nachgeliefert werden. Aber niemand weiß, wie die Lage in ein paar Tagen aussehen wird. „Es fühlt sich wie ein Damoklesschwert an, das über uns schwebt.“

Weinmann Emergency erhält Aufträge aus der ganzen Welt

Pharmazeutische Auftragshersteller wie Lichtenheldt seien in den vergangenen Jahren konsequent aus Deutschland vertrieben worden, meint Schulz-Ayecke. Die Margen seien gering, es scheine, als würde die Politik lieber günstig im Ausland produzieren lassen. „Aber wir sind ein Familienunternehmen. Wir sind mit Herzblut dabei. Wir wollen weiterhin am Standort produzieren“, sagt Schulz-Ayecke. Lichtenheldt wurde 1745 gegründet.

So viele Aufträge wie jetzt hatte das Unternehmen vermutlich noch nie. Für den Großteil der Wirtschaft ist das Coronavirus ein Fluch – für Firmen wie Lichtenheldt ein Segen. Schulz-Ayecke: „Ich bin dankbar, dass wir agieren können. Viele Unternehmen sind zur Starre verpflichtet. Wir hingegen können helfen, um die Lage zu verbessern.“

Als Segen sieht Susanne Schröder von Weinmann Emergency den Boom in der Medizintechnik dennoch nicht. „Wir freuen uns alle, wenn wir Corona im Griff haben. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter steht im Vordergrund“, sagt die Marketing-Teamkoordinatorin. Das Hamburger Unternehmen, das in Hen­stedt-Ulzburg produziert, macht seinen Umsatz vor allem mit der Herstellung von Beatmungsgeräten und Defibrillatoren für die Notfallmedizin. Sie werden vorwiegend im Rettungsdienst und Katastrophenschutz eingesetzt. Inzwischen erreichen Weinmann aber immer mehr Anfragen und Aufträge von Kliniken.

Eine genaue Zahl nennt Schröder zwar nicht, aber: „Die Aufträge kommen aus aller Welt. Die hohe Nachfrage ist auf allen Ebenen herausfordernd.“ Im Produktionswerk in Henstedt-Ulzburg arbeiten zurzeit 55 Mitarbeiter sowie 40 zusätzliche Zeitarbeitskräfte auf Hochtouren, um die Menge der Bestellungen zu bewältigen. Zudem wird seit Anfang des Jahres auch sonnabends sowie in einem Zwei-Schicht-System produziert. Von 5 Uhr morgens bis 23 Uhr abends werden laufend Beatmungsgeräte hergestellt. „Der Zusammenhalt unter den Kollegen ist enorm“, berichtet Schröder.

Bei der Materialbeschaffung gibt es bisher keine Probleme. Und damit das so bleibt, hat das Gesundheitsministerium Weinmann Emergency als systemrelevantes Unternehmen eingestuft.