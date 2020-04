Henstedt-Ulzburg. Sophia Thora ist ein niedliches kleines Baby. Karina und Eric Bischoff freuen sich über ihr erstes Kind, das in der Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg per Kaiserschnitt zur Welt gekommen ist. Eigentlich ein alltäglicher Vorgang in der Geburtsabteilung der Klinik. Und doch ist es ein Baby, das unter besonderen Umständen das Licht der Welt erblickt hat: In Zeiten der Coronakrise gelten auch für Geburten besondere Vorsichtsmaßnahmen.

„Wir haben einen Kreißsaal schon frühzeitig als Infektions-Kreißsaal hergerichtet“, sagt Dr. Simon Bühler, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtsabteilung. „Dort können infizierte Frauen entbinden.“ Die drei anderen Kreißsäle stehen allen anderen Frauen zur Verfügung, aber auch sie sehen etwas anders aus als in normalen Zeiten: Alles, was medizinisch nicht unbedingt nötig ist, wurde entfernt. Der OP-Tisch für einen Kaiserschnitt steht im selben Raum gleich daneben. „Die Gebärenden müssen dann nicht durch die ganze Klinik geschoben werden“, sagt der Chefarzt.

Infizierte Frauen oder Frauen, bei denen der Verdacht einer Infektion besteht, kommen nach der Geburt mit ihrem Baby in ein Isolationszimmer. Das allerdings ist in der Paracelsus-Klinik bisher noch nicht vorgekommen. Auch Karina Bischoff und ihre Tochter Sophia Thora wurden nach der Geburt in ein normales Zimmer auf der Wochenstation verlegt. Ehemann Eric durfte bei der Geburt ohne Schutzkleidung, nach Desinfektion der Hände, dabei sein – allerdings ohne den Kreißsaal zu verlassen. Freies Herumlaufen auf der Station war ihm untersagt. Auch im Zimmer auf der Wochenstation kann Eric Bischoff Frau und Tochter für maximal zwei Stunden am Tag besuchen, weiterer Besuch darf nicht in die Klinik und schon gar nicht ins Zimmer. Während des Aufenthalts im Zimmer muss der junge Vater Mundschutz tragen. „Für unsere Eltern ist es natürlich schwer, dass sie ihr Enkelkind noch nicht sehen dürfen“, sagt Karina Bischoff. In einem Doppelzimmer dürfen sich übrigens keinesfalls zwei Väter gleichzeitig aufhalten. In diesen Fällen müssen Absprachen getroffen werden.

Erkenntnisse, dass Säuglinge gefährdet sein könnten, gebe es nicht, sagt Dr. Simon Bühler. „Eine bundeseinheitliche Regelung, wie mit Neugeborenen umgegangen werden soll, gibt es ebenfalls nicht, deshalb trennen wir Mutter und Kind auch nicht, empfehlen aber, beim Stillen einen Mundschutz zu tragen.“ Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen könne der Virus nicht durch das Stillen übertragen werden.

Carls Mutter nimmt an einer bundesweiten Studie teil

Der kleine Carl mit seiner Mutter Carolin Nagel aus Schenefeld

Foto: Frank Knittermeier / Paracelsus Klinik

In der Paracelsus-Klinik ist in diesen Tagen ein anderes Baby zur Welt gekommen, das sogar von bundesweitem Interesse ist: Der kleine Carl, geboren am 25. März, ist bundesweit das 100. Baby, dessen Mutter Carolin Nagel aus Schenefeld an der Studie „Be-Up: Geburt aktiv“ teilgenommen hat. Die Paracelsus-Klinik ist eine von 17 Kliniken, die an der Studie beteiligt sind, die von der Universitätsklinik in Halle initiiert worden ist. Dabei wird untersucht, ob ein alternativ gestalteter Gebärraum eine Auswirkung auf die Geburt hat. Die Studie stützt sich auf Forschungserkenntnisse, dass unterschiedliche aufrechte Körperhaltungen während der Wehen und der Geburt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, eine natürliche Geburt zu erleben.

Der alternative Gebärraum ist etwas anders eingerichtet als andere Räume: Darin liegen eine hohe Matratze und eine Bodenmatte mit mobilen Schaumstoffelementen, wo die Frauen sich während der Wehen abstützen, anlehnen und draufsetzen können. Dazu gibt es Poster, die Anregungen für verschiedene Körperpositionen geben. „Grundsätzlich hilft die aktive Geburt dabei, die Wehen gerade in der Eröffnungsphase besser zu ertragen, und sie sorgt für gute Geburtsfortschritte“, sagt die leitende Hebamme Aurelia Hayward.