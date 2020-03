Kreis Segeberg. Kein Plausch mehr mit den netten Kollegen, kein ergonomisch perfekt ausjustierter Schreibtischstuhl – dafür Kinder, die den ganzen Tag mit Knete basteln wollen, und ein harter Ikea-Stuhl am Küchentisch: Auch die Redakteure der Norderstedt-Ausgabe des Abendblatts mussten wegen der Coronakrise ihren Arbeitsalltag von einem Tag auf den anderen völlig neu gestalten. Lesen Sie, wie es bei uns zu Hause zugeht!

Andreas Burgmayer im Homeoffice.

Foto: Andreas Burgmayer

Andreas Burgmayer, Redakteur: „Im Burgmayer-Homeoffice hat die Abendblatt-Redaktion das Wohnzimmer beansprucht. Die Küche ist jetzt ein Reiseveranstalter für Sprachreisen. Und das Refugium der Tochter ist ein im Internet fliegendes Klassenzimmer der gymnasialen Mittelstufe. Zwischendurch kommen sich die Gewerke in den sanitären Einrichtungen ins Gehege. Und in der Mittagspause bildet sich eine Schlange am Kühlschrank. Abends erschallt der Ruf „Zeitung ist fertig!“, und dann geht‘s zum gemeinsamen After-Work- Käsebrot am Küchentisch. Läuft bei uns!“

Miriam Opresnik am heimschen Schreibtisch.

Foto: Privat

Miriam Opresnik, Redakteurin: „So aufgeräumt ist der Schreibtisch im Homeoffice zwar nicht immer (und manchmal sitzen auch noch zwei Kinder daneben), aber die Arbeit klappt trotzdem großartig. Einen „9 to 5“-Arbeitstag gibt es zu Hause zwar nicht – zumindest nicht, solange die Schule wegen Corona ausfällt –, dafür aber mehr Flexibilität und Spontanität als im Büro. Wenn abends noch eine Mail reinkommt, wird sie beantwortet. Dafür pausiert die Arbeit mal, wenn jemand in der Familie eine verlorene Lego-Figur sucht.“

Wolfgang Klietz am neuen Schreibtisch im Homeoffice.

Foto: Wolfgang Klietz

Wolfgang Klietz, Redakteur: „Als hätte ich es geahnt: Vor Kurzem habe ich einen neuen Schreibtisch und einen neuen Rechner plus Monitor gekauft. Zu meinen Füßen schnarcht der Hund, dazu streame ich den Sender mit dem besten Musikmix: Radio Pukas aus Litauen. Da muss ich auch nicht die Nachrichten verstehen.“

Jörg Riefenstahl, Redakteur: „Smartphone, Laptop, Block und Stift – viel mehr braucht man nicht als Autor im Homeoffice. Meine Frau arbeitet gleichnebenan. Wir sind jetzt eine Bürogemeinschaft. Ob das gut geht? Wird sich zeigen. Zwischendurch kochen wir und essen gemeinsam bei Sonne auf dem Balkon. Ganz wichtig für die Seele: orangefarbene Tulpen vom Wochenmarkt.“

Annabell Behrmann im Homeoffice.

Foto: Annabell Behrmann

Annabell Behrmann, Redakteurin: „Ganz ehrlich: Homeoffice ist auf die Dauer nicht mein Ding. Ich bin jeden Tag gern in die Redaktion nach Norderstedt gefahren – vor allem, weil ich mich auf meine netten Kollegen gefreut habe. Mir fehlt das gemeinsame Mittagessen. Der Austausch. Die Nähe. Bis hoffentlich bald!“

Frank Best, Sportredakteur: „Ich halte in der Redaktion an der Rathausallee die Stellung. Und zwar gern. Hier habe ich zwei große Bildschirme zum Arbeiten, zu Hause nur ein kleines Notebook. Das macht die Sache für mich einfacher. Und Ansteckungsgefahr besteht auch nicht. Ich bin ja meistens den ganzen Tag allein…- und einer muss ja auch die Blumen gießen!“

Abendblatt-Redakteur Christopher Herbst im Homeoffice.

Foto: Christopher Herbst

Christopher Herbst, Redakteur: „Als Norderstedter bin ich – mit der gebotenen sozialen Distanz! – viel in meiner Heimatstadt unterwegs, beobachte, wie sich hier das Leben radikal verändert hat, spreche mit vielen Menschen. Das ist spannend und surreal zugleich. Zu Hause von der Couch zu arbeiten, ist zwar gemütlich, aber eine Herausforderung, der Austausch über Themen, der Schnack mit den Kollegen fehlt. Aber anders geht es zurzeit leider nicht.“

Nadine Wagner, Praktikantin: „Die Region kennenlernen, in Kontakt mit interessanten Menschen und ihren Geschichten treten – das waren meine Erwartungen an das Praktikum beim Abendblatt. Stattdessen sitze ich jetzt zu Hause, lerne die Region über Google Maps kennen, überlege mir Themen und wie ich sie umsetzen kann. Und stehe via Mail mit den Redakteuren in Kontakt.“

Frank Knittermeier mit seinen beiden Hunden.

Foto: Frank Knittermeier

Frank Knittermeier, Redakteur: „Mit meinem Laptop bin ich Zuhause sehr flexibel. Je nach Tageszeit und Sonneneinstrahlung wechsele ich vom Schreibtisch im nach Norden gelegenen Zimmer zum Schreibtisch im nach Süden gelegenen Zimmer. Eine Pause lege ich gern im Garten ein – mit dabei sind dann oft Lucky und Mira.“

Michael Schick am heimischen Arbeitsplatz.

Foto: Michael Schick

Michael Schick, Redakteur: „Ungewohnte Ruhe am Schreibtisch: keine telefonierenden Kollegen, kein Kaffee aus der Redaktionsküche, keine Kochprozedur am Mittag. Das Homeoffice zwingt zur Konzentration und bringt Effizienz. Dennoch: Es fehlt was, die inspirierenden Gedanken der anderen, die Späße, das Lachen. Genau darauf freue ich mich schon jetzt.“

Frank Schulze, Redaktionsleiter: „In der Küche ist es nicht nur auf Partys am schönsten, sondern auch im Homeoffice! Hier kann ich prima im Stehen arbeiten, die Kaffeemaschine ist in Sichtweite, und nirgends in der Wohnung ist das WLAN besser. In diesen Tagen „mache“ ich vor allem am Wochenende von Eimsbüttel aus Zeitung, redigiere Texte, layoute Seiten und halte per Mail, Telefon und WhatsApp Kontakt zu den Mitarbeitern und zur Hamburger Hauptredaktion. In der Woche bin ich aber auch oft im Norderstedter Büro, denn nicht alles lässt sich von zu Hause aus erledigen. Das Wichtigste: Die Redaktion arbeitet super, alle sind hoch motiviert. Vielen Dank, Kollegen!“