Norderstedt. Um 15 Uhr öffnen die Mitarbeiter im Scheel Altenpflegeheim in Norderstedt die Fenster und Türen. Auf der Terrasse im Innenhof singt Alexandra Breuer „Mein kleiner grüner Kaktus“. Jeannette Wibier begleitet sie am Keyboard. Die Heimbewohner sitzen – mit genügend Abstand zu den beiden Musikerinnen – im Gesellschaftsraum oder im Garten. Sie singen mit, klatschen in die Hände. Bei strahlendem Sonnenschein bringt das „Open-Air-Konzert“ Leichtigkeit in das Pflegeheim. Trotz schwerer Zeiten.

Normalerweise besucht Musiktherapeutin Jeannette Wibier die 120 Senioren in der Einrichtung immer montags und musiziert mit ihnen. Doch wegen der Coronakrise hat das Scheel Altenpflegeheim in Abstimmung mit den Angehörigen ein Besuchsverbot ausgesprochen und sich wie viele andere Norderstedter Seniorenheime in eine Festung verwandelt. Bis auf das Pflegepersonal kommt niemand rein. Keine Angehörigen, Freunde oder Therapeuten. Keine Bevölkerungsgruppe ist so verwundbar wie die Alten und Kranken. Die Angst, dass sich das Virus in einem Seniorenheim ausbreiten könnte, ist enorm.

„Wir sind hier an der Front“, sagt Beate Spiller, die in der Pflegedienstleitung im Kornhooper Landhaus in Norderstedt tätig ist. „Wir haben uns von der Außenwelt abgeschottet.“ Weder Fußpfleger, Friseure noch Angehörige dürfen die Einrichtung betreten. Ausnahmen werden nur gemacht, wenn sich ein erkrankter Heimbewohner auf seinem „letzten Weg“ befindet. Dann dürfen ihn die Angehörigen unter strengen Hygienemaßnahmen begleiten.

Beate Spiller arbeitet seit mehr als 30 Jahren in der Pflege. „So eine Situation wie jetzt, habe ich noch nie erlebt“, sagt sie. Die Stimmung unter den Senioren sei dennoch gut. „Sie fühlen sich beschützt. Viele um die 90-Jährige sagen: ‚Im Krieg habe ich Schlimmeres erlebt‘.“

Vorfälle aus Würzburg sollen sich keinesfalls wiederholen

Wesentlich nervöser ist das Personal. „Man spürt die Anspannung“, sagt Beate Spiller. Wenn die Pflegekräfte die Bewohner waschen, anziehen oder ins Bett bringen, haben sie intensiven Körperkontakt zu ihnen. Die Mitarbeiter haben große Angst, sich mit dem Coronavirus zu infizieren und die Senioren anzustecken. Wozu dies führen kann, zeigen die traurigen Ereignisse in Würzburg: Im Seniorenheim St. Nikolaus ist bereits der elfte Bewohner nach einer Infektion mit dem neuartigen Erreger verstorben. Weitere 44 Heimbewohner sind positiv getestet worden. Ebenso 32 Mitarbeiter. „Wir hoffen zutiefst, dass uns das Virus nicht trifft“, sagt Beate Spiller, „Wir wissen, wie es ausgehen kann.“

Vor dem Eingang am Kornhooper Landhaus steht eine große Box. Hier können Angehörige die Dinge, die sie ihren Liebsten sonst mit in die Einrichtung bringen, namentlich hinterlegen. Zeitschriften, Briefe, Blumen und sogar Geburtstagsgeschenke werden dann von den Pflegekräften an die Heimbewohner weitergereicht. „90 Prozent der Angehörigen haben großes Verständnis für die Sicherheitsmaßnahmen und sind froh, dass wir die Bewohner so gut schützen“, sagt Beate Spiller. Trotzdem gebe es Leute, die sich nicht an das Besuchsverbot halten würden und sich heimlich mit den Heimbewohnern auf dem Parkplatz treffen, berichtet sie.

Damit sich die Senioren ohne ihre Familien nicht einsam fühlen, hat das Kornhooper Landhaus neue Angebote wie Kinonachmittage oder Sitztanzen ins Leben gerufen. „Die Mitarbeiter geben sich große Mühe“, sagt Spiller.

Heimbewohner können mit ihren Familien skypen

Auch beim Scheel Altenpflegeheim hilft man den Senioren, so gut es eben geht, durch die schwere Zeit. Neben dem „Open-Air-Konzert“ mit Jeannette Wibier wurde extra ein Skype-Account eingerichtet. Die Bewohner können sich in ein Büro setzen und ihre Angehörigen beim Telefonieren auf einem Computerbildschirm sehen. „Wir versuchen, viel zu ermöglichen“, sagt Gunnar Löwe, der die Einrichtung gemeinsam mit seiner Schwester Siri Kudelka leitet.

Neulich habe ein Ehemann seine Frau, eine Heimbewohnerin, wiedersehen wollen. „Also haben wir im Erdgeschoss das Fenster aufgemacht. So konnten die beiden persönlich miteinander sprechen, wenn auch mit Abstand“, berichtet Löwe. So wird es auch beim Norderstedter Alten- und Pflegeheim Seniorenfamilie Edler gehandhabt. „Mit zwei bis drei Meter Distanz können sich Familien gern durch das Fenster unterhalten“, sagt Dirk Lorenz.

Der kaufmännische Leiter sorgt sich sehr um die Heimbewohner. „Hier trifft ein Virus zu hundert Prozent auf eine Risikogruppe“, sagt er. „Als ich von den Vorfällen in Würzburg gehört habe, hatte ich eine schlaflose Nacht.“

Lorenz bemüht sich seit Tagen um mehr Schutzausrüstung für das Pflegepersonal. Vergeblich. „Die Versorgungslage ist eine Katastrophe“, sagt er. Doch auch in der aktuellen Situation gibt es Lichtblicke: Viele Freiwillige rufen in dem Seniorenheim an und wollen helfen. „Sie bieten uns an, Schutzmasken zu nähen. Reservisten stellen ihren Dienst zur Verfügung, sollte sich die Lage verschärfen. Das freut uns sehr.“

So viel steht fest: Die Mitarbeiter der Norderstedter Altenheime geben jeden Tag alles, um ihre Bewohner zu beschützen. Mit so viel Leichtigkeit wie möglich.