48 Infizierte Im Kreis Segeberg gibt es fünf neue bestätigte Covid-19-Fälle. Die Gesamtzahl steigt damit auf 48. Bei einer Person handelt es sich um einen Reiserückkehrer aus einem Risikogebiet. Die wenigen Kontaktpersonen sind ermittelt und abgesondert. Drei weitere Infizierte sind Kontaktpersonen bereits bestätigter Fälle. Die Kontaktpersonen der neuen Fälle sind überschaubar, bereits ermittelt und in Quarantäne. Bei der fünften Person ist die Infektionsquelle unbekannt. Die etwa zehn Kontaktpersonen sind ermittelt und abgesondert. Derzeit sind seit Beginn der Epidemie insgesamt 685 bestätigte Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet, davon 71 Personen in klinischer Behandlung. Es sind weiterhin vier Todesfälle im Zusammenhang mit der Viruserkrankung offiziell gemeldet.

Geld für Vereine Zuschüsse und Zuwendungen des Landes an Vereine, Verbände und Einrichtungen sollen grundsätzlich weitergezahlt werden, auch wenn die Gegenleistungen aufgrund der Corona-Pandemie nicht erbracht werden können oder wenn der Zweck der bisherigen Zuschüsse nicht erreicht werden kann. „Vereine und Verbände sind das Herzstück unserer Gesellschaft. Der Landesregierung ist es ein zentrales Anliegen, dass sie gut durch die Corona-Krise kommen. Dazu braucht es das beschlossene unbürokratische Handeln“, sagte Finanzministerin Monika Heinold.

Schutz fehlt Ausgerechnet in der ambulanten und stationären Langzeitpflege fehlt es an allen Ecken und Enden an Schutzausrüstung wie Mundschutz, Einmalhandschuhen und Desinfektionsmitteln. „Die derzeitige Situation ist absolut paradox“, sagt Patricia Drube, Präsidentin der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein. „Alles bereitet sich auf die Versorgung von Intensivpatienten vor. Gleichzeitig können die Schutzmaßnahmen, die dazu beitragen, dass besonders gefährdete Menschen gar nicht erst zu Intensivpatienten werden, nicht gewährleistet werden.“ Schutzmaterial müsse jetzt dorthin, wo die gefährdeten Patientengruppen versorgt werden, fordert Drube.

Massage möglich Madlen Missal, Vorstand der Interessengemeinschaft Therapeuten Schleswig-Holstein, spricht von Fehlinformationen und Falschmeldungen, die dazu führen, dass vermehrt Patienten ihre Termine bei Physio- und Ergotherapeuten sowie Logopäden und Podologen absagen. Es sei falsch, dass alle Praxen der Heilmittelerbringer schließen müssen. Therapiepraxen, die auf ärztliche Verordnung hin arbeiten, seien nicht betroffen, Wellness-Anbieter hingegen schon. Einige Praxisanbieter stünden wegen der Patientenabsagen bereits vor existenziellen Problemen.

Beten und Innehalten Die leitenden Geistlichen der Nordkirche rufen die Kirchengemeinden dazu auf, einmal täglich Innezuhalten und zu beten. „Hoffnungsläuten – Innehalten und Beten am Mittag“ heißt die Aktion, die am Freitag, 27. März startet. In allen Kirchen soll täglich um 12 Uhr die Gebetsglocke geläutet werden.

Von Kalben streamen Um den Kontakt mit den Bürgern aufrechtzuerhalten, wird die Fraktionsvorsitzende der grünen Landtagsfraktion und Wahlkreisabgeordnete für den Kreis Segeberg, Eka von Kalben, eine Bürgersprechstunde über das Medium Instagram anbieten. Unter dem Titel „Kaffeeschnack“ wird die grüne Politikerin erstmalig am Sonnabend, 28. März, 11 Uhr, im Insta­gram Live-Stream die Fragen der Bürger beantworten. Einfach auf Instagram zuschalten unter @ekavonkalben.

Brauer möchte seine Anlage Apothekern zur Verfügung stellen

Biersommelier Torsten Schumacher in seiner Brauerei. .

Foto: Janina Dietrich / HA

Normalerweise stellt Torsten Schumacher in seiner Brauerei in Grönwohld im Kreis Stormarn rund 500 Liter Bier pro Brauvorgang her. Doch wegen der Corona-Krise will der 60-Jährige die Produktion nun unterbrechen, die Anlage stattdessen Apothekern zur Verfügung stellen. Sein Vorschlag: Diese könnten Braukessel und Gärtanks nutzen, um dort dringend benötigte Desinfektionsmittel in großen Mengen herzustellen, zum Beispiel für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. „Das ist aktuell wesentlich wichtiger, als Bier herzustellen“, sagt Schumacher.

Erste Rückmeldungen von Apotheken und Kliniken seien sehr positiv gewesen, sagt der Biersommelier. Die Anlage wolle er zum Selbstkostenpreis bereitstellen. Die Technik ist seiner Ansicht nach bestens für die Herstellung von Desinfektionsmitteln geeignet. So gebe es zum Beispiel ein Rührsystem, das benötigt werde, um die Desinfektionsmittelbestandteile Ethanol, Wasserstoffperoxid, Glycerol und Wasser zu mischen. Apotheker sollen die Zutaten selbst mitbringen. Etwa 1100 Liter Desinfektionsmittel könnten seinen Berechnungen zufolge pro Tag in seiner Brauerei angemischt werden.

Letztlich müssten die Apotheker, die eine Sondergenehmigung für die Herstellung von Desinfektionsmitteln vom Gesundheitsministerium erhalten haben, darüber entscheiden, ob die Brauanlage die gestellten Vorgaben erfülle und als Produktionsstätte infrage komme.

IHK ruft Unternehmer zu gegenseitiger Unterstützung auf

Die Corona-Krise ist innerhalb kürzester Zeit zu einer Existenz-Bedrohung für viele Unternehmen geworden. Aufträge brechen weg, Geschäfte müssen schließen, Mitarbeiter fallen aus, gewohnte Lieferwege zum Kunden entfallen, in vielen Betrieben sank der Umsatz auf null. Die IHK zu Lübeck will jetzt mit einer Aktion die unternehmerische Innovationskraft bündeln. Dafür hat sie die Facebook-Gruppe „GemeinsamAnpacken“ gestartet – zum Vernetzen, Austauschen, Ideen geben, Helfen und Mut machen.

„So eine belastende Situation haben wir noch nie erlebt. Aber gerade in so einer Situation zeigt sich, was wir Unternehmerinnen und Unternehmer leisten können und welche Innovationskraft in uns steckt“, sagt Friederike C. Kühn, Präses der IHK zu Lübeck.

Die Facebook-Gruppe soll die regionale Wirtschaft in der Krise branchenübergreifend vernetzen. Da viele Unternehmen ihren Geschäften nicht mehr wie gewohnt nachgehen können, sollten sie jetzt gemeinsam Ideen entwickeln, mit denen sie auch in der Krise Geld verdienen oder sich unterstützen: Wer hat welche Herausforderungen, wer hat welche Ideen, und wer kann wie unterstützen.

Bürgermeister läuft in Henstedt-Ulzburg Streife

Die Gemeinde Henstedt-Ulzburg hat Gebiete identifiziert, in denen die geltenden Einschränkungen für öffentliche Versammlungen verstärkt überwacht werden müssen. Maximal zwei Personen dürfen sich öffentlich versammeln, ausgenommen sind Familien oder Bewohner eines Haushaltes.

Laut Bürgermeister Stefan Bauer reiche das Kerngebiet vom AKN-Bahnhof in Ulzburg über die Raiffeisenbank und das City Center Ulzburg (CCU) bis zum Gewerbegebiet Nord. Auf dem Marktplatz und im City Center seien wiederholt Ansammlungen aufgelöst worden. „Wir sehen auch in die Supermärkte rein, ob dort Jugendliche in Gruppen unterwegs sind.“ Positiv aufgefallen sei ihm ein Hinweisschild im Real-Markt: „Einkaufen ist kein Shopping-Erlebnis!“ Bauer selbst werde „zwei- bis dreimal die Woche“ mit dem Ordnungsamt auf Streife unterwegs sein. „Aufklärung ist das Gebot der Stunde. Es geht darum, an die Einsicht zu appellieren und in der jetzigen Phase Handlungsempfehlungen zu geben.“

Auch viele Restaurants hätten sich umgestellt, böten Außer-Haus-Verkauf an. „Die Menschen sollen dort an der Türschwelle warten“, sagt Bauer. Momentan wird täglich kontrolliert. Ob die Präsenz zurückgefahren werden kann, müsse situationsbedingt entschieden werden. Für die Anliegen und Fragen der Bürger ist Bauer im Rathaus telefonisch zu erreichen.

Kontaktsperre gilt auch für Kleingärtner im Kreis Segeberg

Viele Kleingartenbesitzer werden das sonnige Wetter nutzen, um ihre Gärten in den nächsten Tagen bei Temperaturen bis zu 14 Grad auf Vordermann zu bringen. Doch angesichts der Corona-Krise gibt es dabei einige Dinge zu beachten. „Entscheidend ist, dass sich alle Gartenbesitzer an die Regeln halten“, betont Thomas Kleinworth, Geschäftsführer vom Landesverband Schleswig-Holstein der Gartenfreunde. Die Kontaktsperre gilt auch im Kleingarten. „Wir wissen, dass der Drang groß ist, die Hobbygärtner wollen loslegen. Es ist auch in unserem Sinne, dass die Gärten hergerichtet und gepflegt werden“, sagt Kleinworth. Der Aufenthalt im Garten sei gestattet – aber nur, um dort notwendige Arbeiten zu erledigen, so Kleinworth. „Bitte verweilen Sie nicht im Garten. Halten Sie Abstand. Gruppenbildung und Gemeinschaftsarbeit im Garten sind verboten.“

Ideenbörse für alle Beteiligten von Selbsthilfegruppen

Eine Ideenbörse für die Selbsthilfe eröffnet die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KIS). Da auch die Treffen der Selbsthilfegruppen bis auf Weiteres ausfallen müssen, ruft die KIS dazu auf, Ideen für die Kontaktpflege, einen strukturierten Tagesablauf und Tipps für die Freizeitgestaltung aus der Selbsthilfeszene zu sammeln. „Die Kontakte zu Gleichgesinnten und Betroffenen sind die Basis für die Arbeit der Selbsthilfegruppen. Wir möchten die Gruppen dabei unterstützen, dass sich die Mitglieder auch ohne persönliche Begegnungen nicht isoliert fühlen müssen“, erklärt Sabine Ivert-Klinke von der KIS. Die Tipps werden auf der Homepage unter www.kis-segeberg.de veröffentlicht.

Die Beratungsstelle ist in der Corona-Krise weiter telefonisch und per E-Mail für Ratsuchenden da. Das Telefon ist montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12.30 Uhr besetzt. Mails können an die Adresse kis-segeberg@awo-sh.de geschickt werden.