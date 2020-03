Private Einblicke: Der harte Mann und sein Einhorn

Kreis Segeberg. Das große Paradoxon dieser Tage ist: Obwohl viele von uns kaum noch die Wohnung verlassen, lernen wir unsere Freunde, Kollegen und Bekannten besser kennen als je zuvor. Denn vieles, was früher während gemeinsamer Freizeitaktivitäten, im Arbeitsalltag oder beim Sport besprochen und erledigt wurde, regelt man jetzt per Videochat oder Videokonferenz.

Das eröffnet jede Menge unvermuteter Perspektiven. Wie bei der Videokonferenz, die zwischen einem TV-Produzenten und mir stattfindet. Wir kennen uns seit Jahren, allerdings nur beruflich. Jetzt schaue ich direkt in seine Privatgemächer, in die ich ohne Corona-Kontaktsperre vermutlich niemals Einblick erhalten hätte. Wir diskutieren über gewisse Klauseln eines zwischen uns bestehenden Autorenvertrags. Der Produzent erweist sich als gewohnt harter Knochen, ein ungemein zäher Verhandlungspartner.

Allerdings kann ich seinen Ausführungen nicht mehr konzentriert folgen, weil ich plötzlich im Bücherregal hinter ihm eine kleine Spielzeugfigur entdecke. Ein kleines, pinkfarbenes Einhorn mit Wallemähne. Meines Wissens lebt der Mann kinderlos und pflegt keine Hobbys, abgesehen der gewissenhaften Observation weltweiter Börsenkurse.

Was macht so ein Typ mit einem pinken Einhorn? Vielleicht hat irgendeine kleine Nichte zweiten Grades die Figur beim Besuch ihres Erbonkels hier vergessen. Doch so, wie ich diesen Produzenten bisher zu kennen glaubte, hätte der das Teil dann in irgendeine Schublade oder eher gleich in den Mülleimer gepfeffert. Das Einhorn steht jedoch exponiert im Regal und funkelt mich an. In Pink.

Ich kann den Mann unmöglich direkt darauf ansprechen. So gut kennen wir uns nun auch wieder nicht. Nachher ist es ihm furchtbar peinlich, weil es sein großes Geheimnis ist, dass er dieses Einhorn überall hin mitnimmt. Es geht sonst stets mit ihm auf Geschäftsreisen, steckt bei jeder Konferenz in seiner Hosentasche, und nachts nimmt er es mit ins Bett. Beim einsamen Single-Frühstück am Küchentresen seines durchgestylten Lofts füttert er das Einhorn mit kleinen Rührei-Bröckchen. Nein, ich kann ihn nicht darauf ansprechen. Er würde darunter leiden, dass ich nun sein Geheimnis kenne.

Oder, auch denkbar, sich dafür entscheiden, mich geschäftlich zu vernichten – er hat in meiner Branche den Ruf eines Hais. Am Ende schickt er mir Killer auf den Hals, um den Mitwisser seiner schwachen Seite ein für allemal aus der Welt zu schaffen. Und ich kann wegen der Grenzschließungen nicht mal flüchten, verdammt…

„Abgemacht?“, dringt seine Stimme plötzlich wieder zu mir vor. „Ja… okay…“, stammele ich. Keine Ahnung, in was ich da gerade eingewilligt habe. Aber ich will raus hier. Der Produzent ist sichtlich erfreut. „Ich danke für Ihr Verständnis, Herr Schröter! Bis bald mal wieder. Und dann erzählen Sie mir, was das da hinter Ihnen ist.“ Die Verbindung bricht ab, ich fahre auf meinem Schreibtischstuhl herum. Im Regal hinter mir liegt das einstige Lieblingskuscheltier meines mittlerweile 30-jährigen Sohnes: ein zerlumpter, blauer Stoffelefant.