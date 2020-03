Neumünster/Sülfeld. Vor dem Schöffengericht in Neumünster wird vom heutigen, Montag, 23. März, an, einem der Rechtsradikalen (23) aus der „Aryan Circle“-Gruppierung in Sülfeld der Prozess gemacht. Die Anklage umfasst zwölf Anklagepunkte, darunter Raub und gefährliche Körperverletzung. Dem in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten wird vorgeworfen, im Zeitraum zwischen Mai und November 2019 unter anderem eine andere Person durch Schläge und gezielte Tritte mit Springerstiefeln gegen den Kopf so erheblich verletzt zu haben, dass dieser ein Schädel-Hirn-Trauma und eine Nasenbeinfraktur erlitt und auf der Intensivstation behandelt werden musste. Darüber hinaus muss sich der 23-Jährige auch für den Angriff auf Bürger in Sülfeld verantworten. Am 17. Oktober soll der Nazi dort zwei Teilnehmer einer Aktion zur Entfernung der von der Gruppierung „Aryan Circle“ im Ort verteilten Aufkleber angegriffen und durch Schläge sowie den Einsatz von Reizgas verletzt haben. Die Verhandlung beginnt um 10 Uhr in Saal B 126. Eine Fortsetzung des Prozesses ist für den 8. April geplant.