Wahlstedt. Eine Hommage an zwei großartige Interpreten, Komponisten und Texter erwartet die Besucher an diesem Sonntag im Kleinen Theater in Wahlstedt. Begleitet von Carsten Sauer am Piano und Ralf Stahn am Kontrabass lassen Denis Fischer und Pierre de la Roche von 19 Uhr an die Melodien und Texte von Leonard Cohen und Charles Aznavour auf der Bühne lebendig werden.

Die bekanntesten so wie manche vergessene Chansons des armenisch-französischen Chansonniers und die großen, universellen Hits des kanadischen Folk-Sängers werden in deutscher, französischer und englischer Sprache vorgetragen.

Pierre de la Roche ist stimmlich und darstellerisch ein absoluter Aznavour-Experte. Denis Fischers Cohen-Konzerte werden vom Publikum seit Jahren gefeiert. Nun haben sich die beiden Entertainer für dieses einzigartige Projekt zusammengetan. Da ist Gänsehaut garantiert. Eine emotionale und fein ausbalancierte Show, die mutig auf die Magie der kleinen Gesten und großen Stimmen setzt.

Leonard Cohen (1934-2016) veröffentlichte 1967 sein erstes Album, das ihn international bekannt machte und eine fast 50 Jahre andauernde Musikkarriere einleitete. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen „Suzanne“, „Famous Blue Raincoat“, „Bird on a Wire“ und „So Long, Marianne“ zu Beginn seiner Karriere und später vor allem „Hallelujah“. Von dem 1984 veröffentlichten Lied gibt es zahlreiche Coverversionen.

Charles Aznavour (1924-2018) gehört zu den herausragenden Persönlichkeiten des französischen Chansons. Der Durchbruch gelang ihm 1946, als Édith Piaf auf ihn aufmerksam wurde und ihn auf eine Tournee durch Frankreich und die Vereinigten Staaten mitnahm. Aznavour hat über tausend Chansons geschrieben und sie in fünf Sprachen (unter anderem Deutsch) interpretiert. Weltweit hat er fast 200 Millionen Platten verlauft.

Cohen trifft Aznavour, Sonntag, 15. März, 19 Uhr, Kleines Theater am Markt in Wahlstedt, Rudolf-Gußmann-Platz 1. Eintrittspreise 25 bis 31 Euro, Karten unter Telefon 04554/2211, im Internet auf www.theater-wahlstedt.de, täglich bei Kühn-e Bücher, Markt 13, Telefon 04554/5745, sowie zwei Stunden vor Beginn der Vorstellung an der Abendkasse.