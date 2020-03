Norderstedt . Die Frage, ob das nur Gedaddel oder richtiger Sport ist, war auch an diesem Abend nicht zu klären. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) lehnt die Computerspiele als eSport ab, weil der von gewinnorientiert global agierenden Unternehmen bestimmt werde und somit nicht unter das gemeinnützige Dach des DOSB passe. Gleichwohl gibt es inzwischen 22 Sportvereine, die im Fifa-Computerspiel um Bundesliga- und sogar Weltmeistertitel kämpfen. Und zugleich wird der Wunsch nach Anerkennung als Breitensport immer lauter.

Das sind die Kernthesen einer Diskussionsrunde, zu der das Telekommunikationsunternehmen wilhelm.tel in seiner Reihe „Digitaler Stresstest“ in das Kulturwerk eingeladen hatte. Prominentester Teilnehmer war der amtierende Fifa-Weltmeister Mohammed „MoAuba“ Harkous, der für Werder Bremen in der Bundesliga an der Playstation spielt. Im vorigen Jahr holte er in London den WM-Titel in diesem elektronischen Fußballspiel mit den Namen aktueller Spieler. Für Sebastian Taube aus Norderstedt, mit 23 ebenso jung wie der Weltmeister, steht fest: „Fifa-Spielen ist Sport, weil es Reaktionsfähigkeit, taktisches und räumliches Denken verlangt.“

Doch der DOSB sagt etwas anderes, wie Christopher Grieben von der Sporthochschule Köln berichtete, der dort die neue Arbeitsgruppe eSport leitet. Dessen Argumentation beruht vor allem auf der fehlenden Gemeinnützigkeit, die hierzulande für den Breitensport zu gelten habe. Gleichwohl sieht es der Sportwissenschaftler etwas differenzierter. „eSport hat durchaus Parallelen zum richtigen Sport, weil er die Lösung vieler komplexer kognitiver Aufgaben verlangt und Stress abbaut.“ Allerdings gebe es wenig körperliche Anstrengung, was aber beim Schach ähnlich sei, der aber auch als Sport anerkannt sei, führte Grieben aus. Das Argument, dass Computerspiele oft aggressiv und blutig seien, würde auch nicht greifen, weil dies im Boxsport sogar in der Realität der Fall sei.

Für Ria Lissinna von der Aktion Kinder- und Jugendschutz Schleswig-Holstein ist der eSport nicht ohne Risiken. Es gebe eine, wenn auch – wissenschaftlich belegt – eher kleine Gefahr, dass ein Computerspieler süchtig werde. Darum müssten die Spiele unbedingt altersgerecht sein. Und auch das Rollenverständnis und der Umgang der Akteure sollte so sein, dass eSport nicht zu bleibenden aggressiven und intoleranten Verhaltensmustern führe. „Am besten sollte eSport mit einem ausgewogenen Training betrieben werden“, betont Ria Lissinna.

Dafür plädierte auch Oliver Jankowski, der im Norderstedter Rathaus die Kinder- und Jugendbeteiligung koordiniert und Ende des Monats ein großes Computerspiel-Turnier auf Bitten des Kinder- und Jugendbeirats in Norderstedt organisiert. „Die wollen sich vernetzen und nicht zu Hause spielen“, sagt Jankowski. Aber um die vielen Millionen Computerspieler besser zu schützen, bedürfe es regulärer Verbandsarbeit, schlug der Jugendamts-Mitarbeiter vor. „Wir brauchen den Verband des Breitensports auch für den eSport, um eine professionelle Suchtprävention betreiben zu können.“ Für die großen Sportvereine sei der Einstieg in den eSport vor allem Marketing und Nachwuchswerbung, berichtete Marleen Groß, die beim Hamburger SV seit Ende 2018 für diesen Bereich zuständig ist. Zielgruppe seien die 13- bis 29-Jährigen, auch wenn einige Spieler älter als 40 seien. Mit eigenen Scouts und Qualifikationsturnieren würden so die besten Fifa-Computerspieler rekrutiert. Der HSV messe sich mit seinen sechs Profispielern inzwischen mit 21 anderen Bundesliga-Vereinen in einer virtuellen Liga. Die Spieler seien ausschließlich männlich, berichtete sie. „Wir hätten gerne Frauen in unserem Team, aber es gibt keine einzige in der Fifa-Bundesliga“, sagt Marleen Groß. „Aber wir geben nicht auf.“

Das sei auf der Fifa-Weltbühne nicht viel anders, berichtet Weltmeister „MoAuba“, der bei jedem neuen Fifa-Spiel täglich sieben Stunden an der Spielkonsole trainiert. Einmal habe er gegen eine Spanierin gespielt und gewonnen. Das war die große Ausnahme, sagt der Gamer-Weltmeister, der seit 2018 als Profi bei Werden Bremen unter Vertrag steht und ein eigenes Management unterhält. Als Ausgleich und um sich fit zu halten, spiele er in seiner Freizeit übrigens ab und zu auch mal Fußball auf dem richtigen Rasen.