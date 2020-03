Norderstedt. Bei einem Verkehrsunfall auf der Schleswig-Holstein-Straße ist am frühen Sonntagmorgen der Fahrer eines Audi RS 3 schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Sportwagen am Beginn der langen Rechtskurve vor der Abzweigung zur Oststraße in mutmaßlich deutlich überhöhter Geschwindigkeit – erlaubt ist Tempo 80 – von der Fahrbahn, schoss rund 200 Meter über ein Feld, überschlug sich wahrscheinlich mehrfach und blieb erst weitere 100 Meter hinter der Straße Am Brüderhof liegen.

Der Unfall blieb zunächst unbemerkt. Als eine Polizeistreife den Bereich passierte, bemerkten die Beamten die starke Verschmutzung – und entdeckten bei einem Kontrollgang das schwach leuchtende Rücklicht des Audi.

Die freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe wurde um 4.32 Uhr alarmiert. Der Fahrer war nicht eingeklemmt, musste aber aber mit Hilfe hydraulischen Rettungsgeräts befreit werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. „Der Mann hat Riesenglück gehabt“, sagte Norderstedts Stadtwehrführer Fabian Wachtel, der am Unfallort war. „Sowohl an der Schleswig-Holstein-Straße als auch beim Brüderhof gibt es Baumreihen.“ Die verfehlte der Audi glücklicherweise. Die Unfallursache ist noch unklar, die Polizei zog zur Untersuchung einen Gutachter hinzu.