Henstedt-Ulzburg. Die Hamburger AfD hat ihren Wahlkampf-Abschluss, der am heutigen Freitagabend ab 18 Uhr im Henstedt-Ulzburger Bürgerhaus stattfinden sollte, kurzfristig abgesagt. Die Begründung: „Aufgrund der politisch-medialen Stimmungsmache und der zu erwartenden massiven Gegenproteste kann für die Sicherheit der Bürger vor Ort nicht garantiert werden.“ Dazu wolle sich die AfD nicht vorwerfen lassen, „dass man pietätlos gehandelt habe“. Damit bezieht sich der Landesverband offenbar auf den rechtsterroristischen Anschlag in Hanau, ohne diesen aber zu nennen.

Die von einem breiten Bündnis von Menschen aus der Großgemeinde initiierte Gegendemonstration wird trotzdem stattfinden. Und zwar im Bürgerhaus. Dieses hat Bürgermeister Stefan Bauer ab 17 Uhr für die Veranstaltung „Keine AfD im Bürgerhaus“ reservieren lassen. „Alle sind herzlich eingeladen, am friedlichen und dennoch ausdrucksstarken Protest unserer Organisatoren der Demo im Bürgerhaus teilzuhaben und den friedlichen Widerstand auch für die Zukunft weiterzuentwickeln“, so Bauer. Der Widerstand sei umso wichtiger, da „eine gesellschaftliche Gegenreaktion zu den faschistischen, demokratiefeindlichen Bewegungen in unserer Gesellschaft“ notwendig sei. Die Begründung der AfD für die Absage der Veranstaltung in Henstedt-Ulzburg lasse nur einen Rückschluss zu: „Jetzt erst recht!“

Jenny Schacha, eine der Organisatorinnen des Protests, bestätigte, dass die Henstedt-Ulzburger trotzdem zusammenkommen werden. „Eine ,demokratische’ Partei, die wegen eines demokratischen, grundgesetzlich gewährleisteten Protests um die Sicherheit der Bürger vor Ort fürchtet? Man wolle nicht pietätlos erscheinen? Dafür kommt der Rückzug deutlich zu spät und steht deutlich entgegen nicht weniger öffentlicher Äußerungen von AfD-Verantwortlichen“, schreibt sie. „Heute abend kommen sie nicht, aber wir wollen nach wie vor laut, bunt und friedlich deutlich machen, wie die Bürgerinnen und Bürger zur AfD stehen und dass diese Partei mit ihrem Gedankengut hier nicht willkommen ist.“

Für die Opfer des Anschlags von Hanau wird es eine Schweigeminute geben, dazu können Kerzen am Bürgerhaus abgestellt werden.