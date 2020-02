Norderstedt. „Die Vögel sind alle mindestens drei Wochen zu früh dran“, sagt Horst Bollmann. Der Gruppenleiter des Naturschutzbundes in Norderstedt (Nabu) hat in seinem Garten selbstverständlich Nistkästen für Singvögel hängen. „Da sind jetzt schon Pärchen drin. Noch nutzen sie die Kästen nur zum Schlafen.“ Aber es wird nicht lange dauern, bis die Brut beginnt. Und damit das Problem.

Wenn die kleinen Piepmätze erst mal im Nest sitzen und die Eltern sich auf die Futtersuche machen, dann wird ihnen die frühe Jahreszeit zum Verhängnis. „Der Nachwuchs braucht proteinreiches Futter, also Insekten – und die sind noch nicht unterwegs. Oft verhungern die Kleinen im Kasten“, sagt Bollmann. Die Elterntiere wiederum brauchen Sämereien, Kraftfutter für die aufreibende Aufzuchtarbeit.

Wer nisten lässt, muss auch füttern

Wer sich also für das Überleben der Wildvögel einsetzen möchte, der sollte mit Hand und Fuß agieren. Es reicht nicht, einen Nistkasten zu bauen, ihn hübsch anzumalen und aufzuhängen. Wer einen Brutplatz schaffen möchte, sollte auch für die Vogel-Kost sorgen.

Wie man das genau richtig macht, kann man sich in der Psychiatrie-Tagesstätte der Diakonie am Alten Kirchenweg anschauen. Dort hat eine Gruppe von Besuchern der Tagesstätte 20 Nistkästen-Bausätze des Nabu (gespendet von den Stadtwerken Norderstedt) zusammengebaut. Zwei der Kästen wurden direkt auf dem Grundstück der Tagesstätte aufgehängt. Und nicht nur das.

Ein Futterhäuschen steht unweit der Kästen in einer ruhigen Ecke des Gartens. Darin Sämereien, getrocknete Mehlwürmer und ein Meisenknödel. Welche Vogelpaare auch immer die Nistkästen bei der Tagesstätte besiedeln werden – an Nahrung wird es ihnen nicht mangeln.

Die Vögel sind unheimlich geruchsempfindlich

Apropos Nistkästen. So schön die Idee ist, einfach im Do-it-yourself-Verfahren ein Häuschen zusammenzunageln, bunt anzupinseln und als eigenwilliges Architekten-Vogelhaus an den Baum zu hängen – es könnte vergebene Liebesmüh sein. „Die Vögel sind unheimlich geruchsempfindlich“, sagt Horst Bollmann.

Stark riechende Lacke sorgen dafür, dass niemals ein Vogel einziehen wird. Wer ein Häuschen selber bauen möchte, der verwendet am besten etwa 20 Millimeter dicke, ungehobelte Bretter. Am haltbarsten sind Eichen-, Robinien- und Lärchenholz, auch Kiefern- oder Fichtenbretter sind akzeptabel. Zum Außenschutz sollten die Bretter lediglich mit Leinöl und nicht mit Holzschutzmitteln behandelt werden.

Wer schon einen Nistkasten am Baum hängen hat, sollte ihn regelmäßig reinigen. Dabei dürfen niemals chemische Reinigungsmittel oder gar Desinfektionsmittel verwendet werden. Es reicht, wenn der Kasten ausgefegt oder mit klarem Wasser ausgespült wird. Das Kasteninnere solle danach gut austrocknen. Sinnvoll ist eine Reinigung im Spätsommer, nach der Brutsaison oder am Winterende (Anfang März), vor dem unmittelbaren Beginn der Brutzeit.

Grünfinken sieht man in Norderstedt so gut wie gar nicht mehr

„Jeder Nistkasten mehr in der Stadt hilft“, sagt Horst Bollmann. Norderstedt sei mittlerweile ganz gut aufgestellt. Über 200 Kästen würden von der Stadt Norderstedt im Stadtgebiet betreut. Der Nabu hat allein im Stadtpark 50 Kästen aufgehängt, andere Naturschutzgruppen bestücken den Rantzauer Forst oder die Streuobstwiesen mit Kästen für Wildtiere. „Trotzdem beobachten wir einen immer weiter zurückgehenden Bestand an Singvögeln. Grünfinken zum Beispiel sieht man in unserer Stadt so gut wie gar nicht mehr.“

Wer selbst Nistkästen bauen will, findet unter www.nabu.de alle wichtigen Tipps für die Konstruktion und das Anbringen. Außerdem bietet der Nabu fertige Kästen zum Kauf.

