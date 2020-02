Bad Segeberg. Das Coronavirus hat in China bisher mehr als 1600 Todesopfer gefordert. Mit Blick auf die alarmierenden Zahlen sagt Florian Gloza-Rausch, Geschäftsführer des Fledermaus-Zentrums Bad Segeberg: „Von Fledermäusen geht keine Ansteckungsgefahr für die Menschen aus. Die Tiere übertragen keine Coronaviren direkt auf den Menschen.“

Anlass der Mitteilung sind Analysen aus dem Jahr 2007. Damals seien Speichelproben von Fledermäusen aus Schleswig-Holstein untersucht worden. Es habe sich gezeigt, dass entfernte Verwandte des SARS-Coronavirus auch in schleswig-holsteinischen Fledermausarten vorkommen. Doch nach Ansicht des Virologen Christian Drosten ist es unwahrscheinlich, dass sich Menschen direkt bei Fledermäusen infizieren. Die SARS-Viren müssten zunächst auf einen Zwischenwirt übertragen werden. Das aus Fledermäusen stammende Virus müsse durch Mutation umgebaut werden, um in menschliche Zellen eindringen und sich vermehren zu können. Dazu sei es auf Wildfleischmärkten in China gekommen.

Gloza-Rausch: „Nicht die Fledermäuse sind das Problem, sondern der Mensch, der durch unbarmherziges Ausbeuten natürlicher Ressourcen, die massive Zerstörung von Ökosystemen und den ungebremsten Handel von wildlebenden Tieren die Entstehung und Übertragung gefährlicher Virusmutationen erst möglich macht.“