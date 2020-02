Norderstedt. Auf dem Konferenztisch steht ein Teller mit großen Äpfeln – gekauft natürlich bei einem Bio-Bauern. Im Mitarbeiterraum steht gleich eine ganze Kiste mit Bio-Obst: Alle, die hier tätig sind, dürfen sich bedienen. Dazu gibt es, neben vielen anderen Angeboten, Fitness-Gutscheine, Massageeinheiten und Yoga-Kurse. Das finden die Mitarbeiter ausgesprochen gut: Bei Elektro-Alster-Nord (ean) an der Ulzburger Straße in Norderstedt gehört ein Service dieser Art zum festen Angebot. Weil die Mitarbeiter zufrieden sind, gaben sie ihrem Arbeitgeber die höchste Wertung beim Wettbewerb „Hamburgs beste Arbeitgeber 2020“. Fünf Sterne, das erreichte kein anderes Elektro-Unternehmen in Hamburg und Umgebung.

Geschäftsführer Henning Schurbohm freut sich: „Das spiegelt neben der hohen Identifikation mit unserem Unternehmen den signifikanten Zusammenhalt im Team wider.“ Er ist überzeugt, dass die Investitionen in die Mitarbeiter einen „sehr positiven“ Einfluss auf das gesamte Unternehmen ausüben.

Diese Ansicht vertreten auch Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder und Mario Bertermann, Geschäftsführer der Entwicklungsgesellschaft Norderstedt, die zum Gratulieren gekommen waren. „Bei Elektro-Alster-Nord steht der Mensch im Mittelpunkt“, stellte Roeder fest und betonte: „Traditionsunternehmen im Einzelhandel sind ein wichtiger Garant für Wachstum und Wohlstand unserer Wirtschaft in Norderstedt.“