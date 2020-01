Bad Segeberg. Vier Jahre nach der angeklagten Tat ist es schwer, den Ablauf präzise zu rekonstruieren. Weil die Zeugen erhebliche Erinnerungslücken hatten, verurteilte das Amtsgericht Segeberg einen 54-Jährigen wegen Bedrohung zu einer Geldstrafe von 150 Euro. Wegen der überlangen Verfahrensdauer hatte die Amtsrichterin die Geldstrafe um die Hälfte reduziert.

Dem Hartz-IV-Empfänger aus Kaltenkirchen war ursprünglich ein Verstoß gegen das Waffengesetz und versuchte gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt worden. Tatort im März 2016 war eine Sackgasse in Wakendorf II. Dort fühlte sich der Angeklagte hinterm Steuer seines Wagens von einem vor ihn fahrenden Langsam-Fahrer ausgebremst. Laut Anklage griff er daraufhin im Handschuhfach zu einem geladenen Schreckschussrevolver vom Kaliber 9. Damit schoss er einmal auf den Kontrahenten. Als das Opfer aus dem Wagen stieg, soll der Angeklagte unvermittelt die Fahrertür gegen dessen linkes Bein geschlagen haben. Der Mann erlitt einen leichten Bluterguss am Oberschenkel.

Der ganz in Schwarz gekleidete bullige Angeklagte mit dem grauen Bart sagte vor Gericht aus, er habe sich provoziert und genervt gefühlt. Den Schuss habe er nicht gezielt auf den Fahrer, sondern „zur Warnung“ in die Luft abgegeben. Das Bein habe er nicht eingeklemmt und den Gegenüber nicht mehrmals beleidigt. Für die Waffe könne er einen kleinen Waffenschein vorlegen.

Der attackierte Autofahrer erlebte die Szene völlig anders. „Der Angeklagte richtete die Waffe mit gestrecktem Arm auf mich und drückte dreimal ab“. Weitere Details seien ihm nach der langen Zeit zu seinem Bedauern leider entfallen. Der Verteidiger hielt dem Zeugen vor, am Tatort nur von einem Schuss gesprochen zu haben, bei den folgenden polizeilichen Ermittlungen von zwei und nun vor Gericht sogar von drei. Die Polizei hatte damals festgestellt, dass aus der besagten Pistole nur eine Patrone abgefeuert worden war. Am Ende der mageren Beweisaufnahme blieb nur der Strafvorwurf der Bedrohung übrig. Der Einsatz der Pistole dürfe nicht ungestraft bleiben. „Wir sind hier doch nicht auf dem Kiez, sondern auf dem platten Land“, sagte die Richterin. Die Tatwaffe zog das Gericht ein.