Langenhorn. Caroline Georgy ist heiß auf Eis. Auf Bratapfeleis. Schmeckt im Winter einfach cool, findet die selbstständige Unternehmerin und gönnt sich erst mal ‘ne Kugel. Im „eisundsalzig“ am Holitzberg in Hamburg-Langenhorn. „Eis geht doch immer“, sagt die 52-Jährige und schleckt genüsslich an der kalt-cremigen Kombi in der Waffel.

Vor rund einem Jahr eröffneten Sophia (29) und Ehemann Michael (40) Behr das „eisundsalzig“, das Café, Bistro und Eiswerkstatt ist. Produziert wird mehrmals in der Woche. An diesem Freitagnachmittag steht winterliches Dominosteineis auf dem Programm. Hergestellt aus einer Zuckermischung, aus frischer Sahne, frischer Milch und Dominosteinen. Mal kosten? Na klar! Und weil es so gut schmeckt, gern noch ein zweites Mal. Sünde!

Diese coole Köstlichkeit ist nur eine von 20 winterlichen Eisgenüssen – darunter auch Spezialitäten mit Lebkuchen, Mohn-Marzipan, Zimtschnecke, Honigmandel. Alles aus natürlichen Zutaten und ohne Farb- und Aromastoffe. „So ist zum Beispiel die Pistazienpaste in unserem Eis aus 100 Prozent Pistazie“, sagt Sophia Behr, die gelernte Köchin ist. Und wer unter Milchzuckerunverträglichkeit leidet, der genießt einfach ein Sorbet, beispielsweise mit Pflaume-Zimt- oder Sauerkirsche.

Aus dem Pool von 70 Eisvariationen – die Kugel zu 1,20 Euro – warten in der Vitrine immer zwölf Sorten gleichzeitig auf die (Winter)-Eisfans. Alteingesessene Langenhorner sind darunter. Genauso wie junge Familien, die aus anderen Stadtteilen in den Norden Hamburgs oder gleich Richtung Norderstedt gezogen sind und sich freuen, im „eisundsalzig“, das im Übrigen auch Catering anbietet und Veranstaltungen ausrichtet, einen kulinarischen Platz zu finden, der sowohl stylish als auch sehr gemütlich ist.

Michael Behr probiert ständig neue Geschmacksrichtungen aus. Auf welche Eiskreationen dürfen sich die „eisundsalzig“-Gäste in diesem Jahr freuen? Er denke da zum Beispiel an Eis mit Himbeer-Ziegenkäse zum Frühjahr, sagt der studierte Lebensmitteltechnologe. Oder für den Sommer an ein Gurken-Dill-Limetteneis. Getüftelt werde aktuell auch an einem Eis mit Parmesan und Trüffel. Man darf also sehr gespannt sein, was das Jahr 2020 eismäßig in Langenhorn so alles bringt.

Caroline Georgy ist mittlerweile beim letzten Bissen ihres Bratapfeleises angekommen und hat es sich in dem gemütlichen Ambiente des Bistros bequem gemacht, um noch einen Kaffee zu genießen und einen Blick in die Speisekarte zu werfen. Die bietet neben Frühstück kleine und große Gerichte, einen wechselnden Mittagstisch sowie Kuchen, Waffeln und andere süße Leckereien. Diverse Eisbecher gehören auch dazu. Wie wäre es beispielsweise mit einem „Langenhorner“ oder einem „Tangstedter“. Oder darf’s vielleicht doch lieber ein „Holitzbergbecher“ sein?