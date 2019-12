Bad Segeberg. Es gibt Menschen, die nehmen es mit der Gesetzestreue nicht so genau. Deshalb muss sich die Justiz regelmäßig mit ihnen auseinandersetzen. Ihre Bemühungen, den Strauchelnden auf den Pfad der Tugend zurückzuführen, scheitern bedauernswerter Weise oft genug. So finden sich im Strafregister eines 44-jährigen Angeklagten nicht weniger als 23 Einträge.

In seiner unrühmlichen Vergangenheit unter anderem verurteilt wegen gemeinschaftlichen Diebstahls, Körperverletzung und Trunkenheit im Verkehr, hatte sich der gebürtige Ostfriese erneut vor dem Amtsgericht Segeberg zu verantworten – diesmal wegen Urkundenfälschung.

Als gelernter Autolackierer ist der Angeklagte ein begeisterter Schrauber. Deshalb war es für ihn ein Leichtes, ein uraltes Mofa wieder zum Laufen zu bringen. „Per Zufall hatte ich im Müllcontainer auf dem Dorfplatz ein altes Mofa-Kennzeichen gefunden“, behauptete er vor dem Amtsrichter. Die ersten Probefahrten mit dem reparierten Zweirad verliefen erfolgreich.

Dass er dabei ohne Versicherungsschutz unterwegs war, hatte der heutige Bauhelfer nach eigenem Geständnis schnell verdrängt. Sein Pech war dann allerdings, dass er in einer lauten Nacht im vorigen April in Bad Segeberg in eine Polizeikontrolle geriet.

Angeklagter räumt seine Schuld unumwunden ein

Unumwunden räumte der justizerfahrene Angeklagte seine Schuld ein. Bedauernd hob und senkte der Mann mit dem raspelkurzen Haupthaar und den stark tätowierten Unterarmen auf dem Anklagestuhl immer wieder seine breiten Schultern.

Etwa 20.000 Euro Privatschulden drückten ihn, gestand er. Wie ein Mann mit einem Nettolohn von 1000 Euro im Monat zu so hohen Schulden komme, fragte der Amtsrichter verwundert. Die Antwort: „Ich hab nicht aufgepasst, bin dumm gewesen oder habe vieles einfach verplempert“, bilanzierte der zweifache Vater lakonisch.

Das Urteil wird seine ohnehin angespannte Finanzlage noch verschärfen. Wegen Kennzeichenmissbrauchs und eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz kassierte der einschlägig Vorbestrafte eine Geldstrafe über 1500 Euro, zahlbar in Monatsraten zu 30 Euro. „Ich möchte Sie hier nie mehr wiedersehen“, wünschte sich der Amtsrichter. Er verkniff sich beim Abgang auch ein „Auf Wiedersehen“.