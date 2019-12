Kaltenkirchen . Frühmittelalterliche gregorianische Choralgesänge verschmelzen mit den Klassikern der Popmusik: The Gregorian Voices geben unter dem Motto „Gregorianic meets Pop“ am Mittwoch, 8. Januar, von 19 Uhr an, ein Konzert in der Michaeliskirche in Kaltenkirchen. Die acht Künstler aus Bulgarien nehmen das Publikum auf eine musikalische Reise durch zwölf Jahrhunderte mit. Gemäß der gregorianischen Tradition singen sie einstimmig, unbegleitet und in lateinischer Sprache. Das Ensemble trägt bei seinen Auftritten Mönchsgewänder, wodurch es eine mystische Atmosphäre erzeugt und noch mehr Authentizität schafft.

Derzeit ist die Gruppe auf Wintertournee. Sie tritt das Erbe des Männerchors Gloria Dei an. Für das Vorhaben, die Tradition der orthodoxen Kirchenmusik wiederzubeleben, erhielt der Chor bereits zahlreiche internationale Auszeichnungen. Das Konzertprogramm besteht zum einen aus klassisch-gregorianischen Chorälen, Kirchengesängen, Liedern der Renaissance und des Barock und entführt die Zuschauer in die Welt der mittelalterlichen Klöster. Zum anderen überraschen The Gregorian Voices mit im gregorianischen Stil arrangierten Pophits. Sie interpretieren Bob Dylans „Knocking On Heavens Door“, den Filmhit „Sound Of Silence“ von Simon & Garfunkel und „Feel“ von Robbie Williams.

Der Chor singt ohne instrumentale Begleitung

„Der Spannungsbogen von geheimnisvollen, leisen, entrückten liturgischen Gesängen der römisch-katholischen Kirche in lateinischer Sprache bis zu berühmten Evergreens des Pop zeigt die gestalterische Präsenz und die Ausdrucksmöglichkeiten von The Gregorian Voices“, heißt es in einer Pressemitteilung. Zumeist fasziniert die Zuhörer die Reduktion der Mittel. Die Gruppe überzeugt mit ihren Stimmen, ohne instrumentale Begleitung. Durch eine fundierte Gesangsausbildung verzaubern die bulgarischen Künstler das Publikum sowohl gemeinsam als auch mit Solodarbietungen.

The Gregorian Voices, Mittwoch, 8. Januar, 19 Uhr (Einlass 18 Uhr), Michaeliskirche, Kirchenstraße 7, Kaltenkirchen. Tickets können im Vorverkauf zu 23 Euro bei der Buchhandlung Fiehland (Holstenstraße 32), bei Famila in Kaltenkirchen (Kisdorfer Weg 13) und in Bad Bramstedt (Lohstücker Weg 16) erworben werden sowie im Internet unter www.reservix.de und www.eventim.de. An der Abendkasse kosten sie 26 Euro.