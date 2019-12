Kaltenkirchen. „Das Vertrauen ist erst einmal weg!“, sagt Arno Schwabbauer. Der 48 Jahre alte Feuerwehrmann aus Kaltenkirchen wollte helfen und wurde im Einsatz bestohlen. Seit dem Jahr 2004 engagiert er sich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Aber so einen Zwischenfall haben er und seine Kameraden noch nicht erlebt.

Die Feuerwehr war am Donnerstag vergangener Woche zur Straße An der Moorkoppel alarmiert worden, um eine Leiche zu bergen und Gefahrstoffe aus einem Haus zu beseitigen. Ein Rentner hatte sich in einem Einfamilienhaus mit dem giftigen Pflanzenschutzmittel E 605 das Leben genommen. Angehörige, Notfallsanitäter und Notarzt wurden durch das Gift verletzt, als sie den Mann retten wollten (das Abendblatt berichtete).

Nur im Chemieschutzanzug (CSA) war es gefahrlos möglich, die Räume zu betreten. Arno Schwabbauer war als Atemschutzgeräteträger der Feuerwehr genau dafür eingeteilt. Gemeinsam mit seinen Kameraden zog er an der Einsatzstelle seine private Bekleidung und seine normale Feuerwehrschutzausrüstung aus. Fein säuberlich wurde alles in einer Kiste verstaut, dann stieg er in den CSA.

Die Kiste stand auf einen Vorplatz vor Garagen an der kleinen Wohnstraße, die durch die eingesetzten Feuerwehrfahrzeuge für Anwohner nicht passierbar war. Nachdem die Feuerwehrleute ihren Einsatz beendet hatten, bekam Schwabbauer von einem seiner Kameraden seine Utensilien zurückgereicht. „Das lag alles nicht mehr in der Kiste, sondern daneben“, sagte der Kollege. Schwabbauer wunderte sich, dachte aber nicht weiter darüber nach.

„Erst auf der Rückfahrt zum Feuerwehrgerätehaus fiel mir auf, dass mein Portemonnaie gar nicht mehr in der Hose war. Dabei hatte ich es doch extra in meiner Bekleidung eingerollt und unter der Schutzjacke in der Kiste versteckt.“ Kurz nach dem Einsatz suchten einige Kameraden mit Schwabbauer den Einsatzort noch einmal ab. Auch das Löschfahrzeug wurde komplett durchsucht. Das Portemonnaie fand sich jedoch nicht an. Die Bankkarten, der Führerschein, Fahrzeugscheine für Motorrad und Auto sowie Bargeld in Höhe von 120 Euro sind verschwunden. „Ich will niemanden verdächtigen“, sagte Schwabbauer.

Der Feuerwehrmann erstattete Anzeige bei der Polizei. „Dort sagte man mir, dass der Finder das Portemonnaie einfach in einen Briefkasten der Deutschen Post werfen könnte, dann würde es mir direkt zugestellt werden.“ Darauf hofft der Feuerwehrmann auch morgen, am Heiligen Abend.