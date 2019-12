Kiel/Norderstedt. Drei drogenabhängige Dealer organisierten aus der geschlossenen Psychiatrie der Schleswiger Helios-Kliniken heraus einen schwunghaften Codein-Handel. Die Mitarbeiterin einer Norderstedter Apotheke war ihre Komplizin, über sie kamen die Dealer an das Codein. Drogenfahnder kamen den Männern im April auf die Schliche. Jetzt hat das Kieler Landgericht den ersten von drei Strafprozessen abgeschlossen und zwei Beteiligte zu hohen Freiheitsstrafen bis annähernd neun Jahre verurteilt.

In dem zweimonatigen Prozess ging es um die Herstellung und den Verkauf illegaler Codein-Säfte („Lean“, „Purple Drank“) und um Handel mit Amphetaminen („Speed“). Obwohl der drogenabhängige Hauptangeklagte (29) als Patient der geschlossenen Fachklinik eine stationäre Therapie absolvierte, organisierte er von Schleswig aus die Abläufe dank guter Außenkontakte weiter.

Sein damals in Freiheit lebender Freund und Geschäftspartner (23) mixte die Codein-Säfte nach eigenem Rezept eimerweise aus diversen Medikamenten zusammen. Ihn verurteilte das Landgericht zu vier Jahren Freiheitsstrafe. Beide Urteile entsprechen einem Deal, den die Anwälte der geständigen Angeklagten mit der 35. Strafkammer und der Staatsanwaltschaft ausgehandelt hatten.

Die Zutaten für die Codein-Säfte bezogen die Dealer nach eigener Aussage aus einer Apotheke in Norderstedt . Gegen eine Mitarbeiterin der Apotheke wird wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz ermittelt. Die Frau soll mit einem weiteren Insassen der Schleswiger Fachklinik befreundet gewesen sein, der sich ab Februar 2020 wegen ähnlicher Vorwürfe vor Gericht verantworten muss.

Ein Täter saß gerade eine vierjährige Haftstrafe ab

Die beiden in Kiel verurteilten Angeklagten sind einschlägig vorbestraft. Der Ältere war im April 2018 zu vier Jahren Haft und zur Therapie in der forensischen Psychiatrie verurteilt worden. Das jüngste Urteil mit einer Gesamtstrafe von acht Jahren und zehn Monaten bezieht diese Vorstrafe mit ein. Demnach soll der 29-Jährige zunächst in Strafhaft kommen und später zur Therapie in die Schleswiger Fachklinik zurückkehren. Laut Anklage nahm das Duo durch den Verkauf von vier Kilogramm „Speed“ und 30 Liter Codein-Saft etwa 65.000 Euro ein. Im Urteil ging die Strafkammer „im Zweifel für die Angeklagten“ von deutlich geringeren Mengen aus.

Drogenexperten des Landeskriminalamts wenden sich gegen eine Verharmlosung der Partydroge als „Hustensaft“. Konsumenten mixten die häufig lila eingefärbte Flüssigkeit gerne mit alkoholischen Getränken, Limonaden oder Fruchtsäften. Ermittler warnen vor nicht nachvollziehbaren Inhaltsstoffen. Unkontrollierbare Dosierungen führten zu einem unberechenbaren Drogenmix.