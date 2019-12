Henstedt-Ulzburg. Das Jahr 2019 endet für Henstedt-Ulzburg kurz vor Weihnachten mit einer Zäsur: Bürgermeister Stefan Bauer hat auf der Sitzung der Gemeindevertretung am Dienstagabend seinen Rückzug bekannt gegeben – der 50 Jahre alte Verwaltungschef kandidiert nicht mehr für eine zweite Amtszeit.

Er begründete das insbesondere mit dem mangelndem Rückhalt aus der Politik. Bauer, der 2014 als unabhängiger Kandidat angetreten war und im ersten Wahlgang überraschend gewonnen hatte, verwies auf ein Schreiben, das er Anfang November an alle Gemeindevertreter adressiert hatte. Darin hatte er die Politiker darum gebeten, sich zu seiner Person zu positionieren. Der Bürgermeister wollte über das Feedback herausfinden, ob er aus den Fraktionen Unterstützung für eine erneute Kandidatur bekommen würde.

Bauer vermisst Wertschätzung für die Verwaltung

Die Resonanz war durchweg negativ. „Einmal mehr habe ich eine erhebliche Diskrepanz meiner Reputation hier in der Gemeindevertretung auf der einen Seite und in unserer Einwohnerschaft auf der anderen Seite festgestellt“, so Bauer. „Ein maßgeblicher Teil von Ihnen“, sagte er in Richtung der Mandatsträger, „ist mir gegenüber kritisch bis ablehnend eingestellt, verhält sich auch so in der täglichen Zusammenarbeit.“ Seiner Ansicht nach habe es in den vergangenen fünfeinhalb Jahren kaum Wertschätzung oder Anerkennung der Politik für die Arbeit der Verwaltung gegeben. Dabei, so Bauer, leiste seine „Mannschaft Tag für Tag Außerordentliches“.

Seine Rolle sei neutral, „dem Gleichbehandlungsgrundsatz verpflichtet, die eines klaren, verlässlichen Lenkers und Kommunikators“. Damit sei ein Teil der Politik nicht einverstanden, was er bedauere. Zwar hätte der Bürgermeister auch ohne politische Unterstützung kandidieren können. Doch er führte auch persönliche Gründe an, die für ihn dagegen sprechen. „Bis zu 80 Stunden die Woche bin ich im Einsatz, jede Stunde ist es wert. Allerdings habe ich einen hohen Tribut zollen müssen, meine Familie und Freunde in den vergangenen Jahren erheblich vernachlässigt.“

Sein Resümee: „Der hohe persönliche Einsatz und die persönliche Zufriedenheit stehen in keinem gesunden Verhältnis mehr.“ Somit wird der 31. Mai 2020 der letzte Arbeitstag von Stefan Bauer im Henstedt-Ulzburger Rathaus sein. Über die Nachfolge entscheiden die Bürger bei der Wahl am 1. März.