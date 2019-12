Neuerdings ist Sülfeld allerdings ein überregionales Medienthema. Ein Trüppchen geltungssüchtiger Rechtsextremisten randaliert sich mit Wort und Tat durch die Gemeinde. Die wiederum organisiert den Schulterschluss zwischen Vereinen, Institutionen und den erfreulicherweise sehr zahlreichen Bürgern, die sich nicht terrorisieren lassen wollen. Das finde ich gut und glaube fest daran, ihr kriegt das geregelt, liebe Sülfelder. Deshalb danke ich Euch an dieser Stelle dafür und muss nicht zur Solidarität mit Euch aufrufen. Die versteht sich von selbst.

Was ich dagegen überhaupt nicht verstehe, ist die Position Eurer Gegenseite in dieser Angelegenheit. Die bezeichnet sich als „Aryan Circle“, also als „Arischer Kreis“. Das ist vermutlich NS-ideologisch konzipiert und als eine Art Klub von Menschen nordischer Abstammung und Typs gemeint, die sich andersartig erscheinenden oder verhaltenden Leuten gegenüber grundsätzlich überlegen wähnt und daraus den Anspruch ableitet, ihnen deshalb jederzeit auf die Glocke schlagen zu dürfen. Das Prinzip „Wir gut – alle anderen schlecht“ ist weder brandneu noch besonders originell und wurde auch nicht von Adolf Hitler erfunden. Damit fangen Despoten, religiöse Eiferer und mörderische Sektierer vom Schlage eines Charles Manson seit Menschengedenken ihre Schäfchen ein.

Das ist keine Meinung, das ist nur Trotzphase, und die ist schon bei Dreijährigen peinlich

Nun versucht Ihr es auch in Sülfeld. Ich möchte Euch nicht „Neonazis“ nennen. Denn „Neo“ bedeutet „neu“, und was Ihr macht und von Euch gebt, ist alles Mögliche, aber nicht neu. Empfindet Ihr Euch wirklich als die besseren, wertvolleren, vollkommeneren Menschen?

Wer den Anspruch hat, grundsätzlich, von Geburt an und durch Landeszugehörigkeit die oder der „Bessere“ zu sein, müsste sich doch eigentlich besonders gut benehmen. Davon sehe ich bei Euch nichts. Bloß Pöbelei und permanente Krawallbereitschaft. Das ist keine Meinung, das ist nur Trotzphase, und die ist schon bei Dreijährigen peinlich.

Oder seid Ihr eigentlich gar nicht wirklich so? Steckt hinter Euren Aktionen der Plan, allen Mitbürgern zu demonstrieren, was auf dem Spiel stünde, wenn man Euch ungehindert weitermachen ließe? Also, das hätte dann schon mal großartig funktioniert.

Sülfeld steht zusammen und für unsere demokratischen Werte. Ohne Euch hätte man vielleicht gar nicht darüber nachgedacht.