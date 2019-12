Norderstedt. Die Polizei sucht seit Mittwochmorgen Sven-Jakob Gärtner aus Norderstedt. Der Vermisste an der Ulzburger Straße in einer Wohngemeinschaft für Menschen mit Behinderung untergebracht und wurde dort gegen 8 Uhr zuletzt gesehen. Gärtner ist 19 Jahre alt, 1,70 Meter groß und schlank. Er trägt eine Jeans, ein Sweatshirt und eine Brille. Der Vermisste leidet unter dem Downsyndrom. „Es ist zu befürchten, dass er sich aus Unachtsamkeit selbst in Gefahr begibt“, sagte Polizeisprecherin Sandra Mühlberger.

Ebenfalls vermisst wird weiterhin die 85-jährige Inge Aschmutat aus dem Pflegeheim Kastanienhof in Schmalfeld. Die Seniorin wurde zuletzt am Sonnabend gegen 17 Uhr gesehen. Sie ist zeitlich und örtlich orientiert und kennt sich in der Schmalfelder Umgebung aufgrund häufiger ausgedehnter Spaziergänge gut aus. Die Vermisste ist 1,58 Meter groß, hat graue, kurze Haare und eine kräftige Statur. Sie trägt eine Brille und ist mit einer ziegelfarbenen Steppjacke, roter Mütze und Wanderschuhen bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei in allen Dienststellen und unter dem Notruf 110 entgegen.