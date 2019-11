Kaltenkirchen. Die Kaltenkirchener Polizei ist in der Nacht zum Freitag zu einem kuriosen Einsatz gerufen worden. Gegen 1 Uhr erhielten die Beamten die Mitteilung, dass in einem Firmengebäude an der Werner-von-Siemens-Straße der Einbruchalarm ausgelöst worden war.

Die Beamten, die zum Einsatzort fuhren, konnten kurz nach ihrem Eintreffen Entwarnung geben: Ein Staubsauger-Roboter hatte sich selbstständig in Betrieb gesetzt und den Bewegungsmelder ausgelöst.