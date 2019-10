Kreis Segeberg. Die SPD im Kreis Segeberg möchte in der Umwelt- und Klimapolitik ein Zeichen setzen und hat deswegen zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung nach Bad Bramstedt eingeladen. Am Sonnabend, 9. November, von 14 Uhr an, sollen die Genossen im Kaisersaal der Kurstadt über Ideen und Projekte diskutieren, mit denen das Klima ganz lokal verbessert werden kann.

„Wir wollen keine globalen Forderungen formulieren, auf deren Umsetzung wir keinen Einfluss haben,“ sagt die SPD-Kreisvorsitzende Katrin Fedrowitz. „In den Städten und Gemeinden und im Kreis können konkrete Schritte unternommen werden, um Klima und Umwelt zu schonen. Dafür wollen wir Beispiele sammeln und neue Ideen entwickeln.“ Die Ergebnisse der Versammlung werden den SPD-Ortsvereinen und -Fraktionen im Kreis Segeberg zur Verfügung gestellt. Dabei müssten für jeden Ort die geeigneten Mittel gefunden werden. Für den Kreis Segeberg mit dem dicht besiedelten Hamburger Rand und ländlich geprägten Regionen müssten unterschiedliche Lösungsansätze nebeneinander verfolgt werden.

„Mit kleinen Schritten kommen wir schneller voran als mit großen Konzepten“, sagt Fedrowitz. Das Auftaktreferat für die Arbeitstagung wird die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, Sandra Redmann, halten. Weitere Schwerpunktthemen werden Energie und Mobilität sein. „Klima und Umwelt sind Themen, die alle angehen und mit denen alle konfrontiert sind. Wir sehen in der Beteiligung aller Mitglieder daher eine Möglichkeit, viele Erfahrungen für die praktische Politik nutzbar zu machen“, sagt Fedrowitz.