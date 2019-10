Norderstedt. 50 Jahre Norderstedt – am 1. Januar 2020 ist es genau fünf Jahrzehnte her, dass die Stadt aus den vier Ursprungsgemeinden Garstedt, Glashütte, Friedrichsgabe und Harksheide gebildet wurde. Nun soll das Jubiläum groß gefeiert werden – und zwar das komplette kommende Jahr hindurch in allen Stadtteilen. „Für uns war ziemlich schnell klar, dass wir den runden Geburtstag auch mit 50 Veranstaltungen feiern wollen“, sagte Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder, als sie gemeinsam mit den Organisatoren und den Hauptsponsoren das Programm vorstellte.

Doch wer nun erwartete, einen Ein- und Überblick zu bekommen, sah sich getäuscht: „Was genau wo und wann passiert, werden wir am 5. November präsentieren“, sagte die Verwaltungschefin. Dann liege das Programmheft druckfrisch vor und werde an alle Haushalte verschickt. Schließlich sollen vor allem die Norderstedter feiern, der runde Geburtstag sei Anlass, die Menschen in der Stadt zusammenzubringen. Ein erstes Großereignis verriet sie dann aber doch: Die Stadt lädt alle Einwohner für den 1. Januar 2020 von 15.30 Uhr an zum Jubiläumsempfang ins Rathaus ein. Wer mitfeiern will, muss nichts bezahlen, aber ein Freiticket ordern. Die Eintrittskarten gibt es ebenfalls vom 5. November an im Ticket-Corner.

„Mein Herz steht Kopf“ ist das Leitmotiv

Und die Geburtstagsfeiern haben auch ein Symbol, ein Logo, das während der Pressekonferenz zunächst in Puzzleteilen auf den Tischen lag und von der Oberbürgermeisterin zusammengesetzt wurde. Zu sehen sind die Stadtteile, in unterschiedlichen Blautönen die vier ehemaligen Dörfer und in Rot der neue Stadtteil Norderstedt-Mitte, der sich seit Ende der 1970er-Jahre auf den Wiesen rund um den heutigen ZOB geformt hat. Roeder demonstrierte, wie der Slogan für das ganzjährige Jubiläumsfest entstanden ist: Sie drehte Norderstedts Umrisse um und schon ähnelt die Stadt einem etwas deformierten Herz: „Mein Herz steht Kopf“ heißt denn auch das Leitmotiv.

„Um das bunte Programm auf die Beine zu stellen, haben wir mit vielen tollen Leuten zusammengearbeitet, nicht nur von der Verwaltung und aus der Politik, sondern auch mit den Vereinen“, sagte Eva Reiners. Die Frau, die für die beliebten und vielfältigen Veranstaltungen im Stadtpark verantwortlich zeichnet, hat auch dem Jubiläumsfest ihren Stempel aufgedrückt. Sie geht davon aus, das das facettenreiche Programm vielen, wenn nicht gar allen Norderstedtern gerecht wird. „Jeder kann seinen persönlichen Stadtgeburtstag feiern“, sagte auch Stadtpräsidentin Kathrin Oehme.

Die Stadt ist mit den Jahren zusammengewachsen

So ein Feier-Marathon diene der Identifikation mit der Stadt, stärke das Wir-Gefühl und die Motivation, sich für die Stadt zu engagieren. Die Norderstedter könnten stolz auf das zurückblicken, was geschaffen worden sei, und zugleich Wünsche äußern für die Zukunft in der Stadt. Dass in jedem Stadtteil gefeiert werde, spiegele den dörflichen Charakter Norderstedts und das Nachbarschaftliche wider.

„Wer die Älteren fragt, wo sie wohnen oder geboren sind, bekommt als Antwort Glashütte, Garstedt, Friedrichsgabe oder Harksheide. Wer die Jüngeren fragt, hört als Antwort Norderstedt“, sagte Stefan Witt von der VR-Bank in Holstein, dem Zusammenschluss der Volksbank Pinneberg-Elmshorn mit der Raiffeisenbank Bad Bramstedt, einer der Sponsoren der Jubiläumsfeiern. Das zeige, wie sehr die Stadt zusammengewachsen sei. Mit im Sponsoren-Boot sind auch der Flughafen Hamburg, die Sparkasse Südholstein und die Wohnungsbaugesellschaft Adlershorst: „Wir haben schon seit 1948 unseren Sitz im heutigen Norderstedt und mit 2000 Wohnungen hier unseren Hauptstandort“, sagte Unternehmenssprecher Benjamin Schatte: „Wir unterstützen die Geburtstagsfeiern, weil wir die Menschen zueinander bringen wollen.“

Stadtpolitiker präsentieren sich gemeinsam

Auch die Stadtpolitiker werden sich präsentieren, allerdings nicht, wie in Wahlkämpfen üblich, gegeneinander sondern in trauter Eintracht und immer gemeinsam. „Wir wollen den Bürgern zeigen, was es bedeutet, sich ehrenamtlich für unsere Stadt einzusetzen“, sagte Tobias Mährlein, Fraktionschef der örtlichen FDP. Das Miteinander erlebte während der Pressekonferenz schon mal den Startschuss, denn: Alle Parteien betonten, wie sehr sie sich doch auf die Feiern im nächsten Jahr freuen.