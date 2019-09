Kreis Segeberg. Immer wieder bleiben sie liegen, manchmal nur wenige, manchmal ganze Berge in kompletten Wohnvierteln. Die Abfuhr der gelben Säcke klappt nicht so, wie es sein soll. Die Folge: Die Bürger beschweren sich beim Wege-Zweckverband (WZV), der für die Müllabfuhr im Kreis Segeberg außer in Norderstedt zuständig ist. Aber: Der WZV ist in diesem Fall nicht die richtige Beschwerdestelle.

Die Firma Optisys/Remondis sammelt im Auftrag des Dualen Systems die Säcke ein. Die allerdings gehören für viele Segeberger offensichtlich zur normalen Müllabfuhr, wie die Beschwerdeanrufe beim WZV belegen. WZV-Justiziar Nis Nissen bestätigt, dass es im Sommer zu einem bisher einmaligen Sondereinsatz gekommen sei. Da seien derart viele Säcke liegengeblieben, dass der WZV die Abfuhr erledigt und die Kosten für den Aufwand der Optisys-Mutter Remondis in Rechnung gestellt habe. Das sei aber eine Ausnahme geblieben, im Moment klappe das Abfahren der gelben Säcke vergleichsweise gut. Zwar gebe es vereinzelt Anrufe wegen liegengebliebener Säcke, die Zahl bewege sich aber im normalen Rahmen. Eine komplett reibungslose Abfuhr sei kaum möglich.

Die Abfuhr der gelben Säcke sei gerade neu ausgeschrieben worden, sagt Nissen. Auch künftig werde Optisys/Remondis die Aufgabe übernehmen. Der Vorteil: Die Mitarbeiter müssten sich nicht erst einarbeiten, sondern könnten von ihren Erfahrungen profitieren. Für Beschwerden ist Optisys/Remondis unter 0800/122 32 55 zu erreichen.

Kritik an Vergabepraxis zwischen WZV und Gemeinden

Und noch ein zweites Thema beschäftigt den WZV: Einige der 94 Bürgermeister wollen den Verband offenbar verlassen. Die „Rebellen“, die anonym bleiben wollen, nennen folgende Kritikpunkte: Sie trügen zwar das Risiko und die Verluste des WZV, hätten aber keine Vorteile und bekämen keine Dividende. Zwar soll die Mülldeponie in Tensfeld noch 20 bis 30 Jahre befüllt werden können. Was aber, wenn sie früher voll ist? Das Geld für Ersatzmaßnahmen sei schon für den Breitbandausbau ausgegeben worden. Und auch die so genannten Inhouse-Geschäfte machen den austrittswilligen Bürgermeistern Sorgen – darunter ist die Vergabe von Aufträgen der Kommunen ohne Ausschreibung direkt an den WZV zu verstehen, zum Beispiel die Entsorgung von Klärschlamm. Wenn die Städte, Gemeinden und Ämter, wie vom Gemeindeprüfungsamt empfohlen, doch Leistungen auf dem Markt ausschreiben müssen, bestehe die Gefahr, dass sie doppelt zahlen müssen: Für den günstigsten Anbieter und, sollte es sich nicht um den WZV handeln, für dessen Defizit.

Auch dazu nimmt der WZV-Justiziar Stellung: Der WZV sei verpflichtet, so wirtschaftlich wie möglich und kostendeckend zu arbeiten, es sei nicht das Ziel, Gewinne zu erzielen. Der Begriff „Dividende“ sei irreführend. Mittelfristig sei nach gesicherten Berechnungen nicht damit zu rechnen, dass die Deponie Tensfeld volllaufe. Die Finanzierung des Breitbandausbaus berge kein Risiko für die Deponierückstellung. Vielmehr profitierten neben den rund 4800 Breitband-Kunden durch günstige Kreditzinsen für die Breitbandinitiative die mehr als 180.000 Abfallkunden dadurch, dass die Deponierücklage verzinst werde und keine Negativzinsen anfielen.

Die Voraussetzungen für Inhouse-Geschäfte seien erfüllt, sagt Nissen. Die Mitgliedskommunen profitierten, weil sie Geld und Aufwand für Ausschreibungen sparen könnten. Der WZV sei bemüht, seine Leistungen ständig zu optimieren und günstig anzubieten.