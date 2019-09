Tangstedt. Die Polizei hat Cannabispflanzen im Tangstedter Forst sichergestellt und bittet nun die Bürger um Hinweise, um diejenigen zu ermitteln, die die Pflanzen dort abgelegt haben. Eine Spaziergängerin hat die Beamten informiert. Die Frau war am Freitag im Wald unterwegs und hat gegen 13 Uhr die Cannabispflanzen gefunden, die Unbekannte neben einem Waldweg hinterlassen hatten. Die Pflanzen sind, so die Polizei, nach Angaben der Finderin am Tag zuvor definitiv noch nicht da gewesen.

Die Beamten haben insgesamt 130 Marihuanapflanzen gefunden, deren Wurzelwerk in Folie und Mineralwolle eingewickelt war. Die Polizei geht davon aus, dass die Pflanzen dort entsorgt worden sind und hat den ungewöhnlichen Fund sichergestellt. Die Ermittlungsgruppe Rauschgift der Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und bittet jetzt die Bürger unter der Rufnummer 040/52 80 60 um Hinweise.