Norderstedt. Die Saison der Kleinkunstbühne 2019/2020 startet am heutigen Dienstag, 1. Oktober im Kulturwerk am See. Zur Auftaktveranstaltung begrüßt Marcel Kösling in seinem „Komedy Klub“ neue Gesichter, aber auch bewährte Publikumslieblinge aus den letzten Jahren.

Realität und Wirklichkeit klaffen immer mehr auseinander. Das Leben ist Mühsal, weil wir uns so viele Dinge anschaffen müssen, die uns das Leben erleichtern, und die meisten Menschen können sich unter Fantasie überhaupt nichts mehr vorstellen.

Höchste Zeit für eine universelle Weltformel. Tastenkabarettist Axel Pätz hat sie geschaffen: Mit seiner „Realipätztheorie“ entschlüsselt er Fragen, an denen sich Gelehrte von Einstein bis Schweinsteiger die Zähne ausgebissen haben.

Haben Sie auch so viele Talente, die Sie der Welt zeigen könnten, wenn die Welt dann mal endlich zu Ihnen hingucken würde? Eigentlich weiß es jeder von uns längst: Jetzt bin ich dran! Für Bescheidenheit und Zurückhaltung ist in Zeiten der Selbstinszenierung keine Zeit mehr. In einer Zeit, in der Markttauglichkeits-Hochbegabung die Königsdisziplin ist und „Wer hat das gesagt?“ wichtiger ist als „Worum geht es eigentlich?“, liefert Anka Zink mit „Das Ende der Bescheidenheit“ eine brand-aktuelle und puppen-neue Aufklärungs-Offensive.

Coole Charaktere, mitreißende Komik und wundervolle Emotionen. Gedankenlesen mit rationalem Bauchgefühl, zockende Puppen, sprechende Requisiten oder einfach gute Zauber-Klassiker im Römer-Gewand. Das alles bietet Bauchredner Andreas Römer.

Kein geringerer als Sascha Grammel hat von ihm das Bauchreden gelernt. Als einer der besten Bauchredner der Welt ist Andreas Römer um die ganze Welt gereist und wird in Norderstedt eine kleine Auswahl seiner verrückten Charakter-Puppen mitbringen.

Köslings Komedy Klub, Di, 1.10, 20.00, Kulturwerk am See, Stormarnstraße 55, Karten gibt es zum Preis von 10 Euro (Sichtbehinderung), 16/20/24 Euro (im Parkett Tischbestuhlung) im TicketCorner am Rathausmarkt oder an der Abendkasse.