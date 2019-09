Kaputtsaniert – St. Jacobi muss erneuert werden

Kreis Segeberg. In den ersten 851 Jahren ihrer Existenz hatte die Kirche St. Jakobi in Bornhöved allen Gefahren getrotzt. Kriege und Unwetter, die Reformation und Revolutionen überstand das Gotteshaus, das zu den ältesten im Norden zählt, weitgehend ohne Schaden. Doch jetzt gefährden ausgerechnet die Folgen einer Sanierung Steine und Mauerwerk und damit die Substanz des historischen Bauwerks. Der Versuch im Jahr 2000, die Kirche fit für die nächsten Jahrhunderte zu machen, ging gründlich schief. Das Mauerwerk ist weich und feucht wie Frischkäse. Die Sanierung nach der Sanierung hat begonnen.

Pastorin Ulrike Egener geht davon aus, dass die Bauarbeiter Jahre damit beschäftigt sein werden, den Pfusch zu beseitigen und die Existenz der Kirche zu sichern. Ein Bauabschnitt ist bereits erledigt, drei weitere folgen. „Wenn bis zur 875-Jahr-Feier im Jahr 2024 alles fertig ist, wäre das ein Traum“, sagt sie. Allein der dritte Bauabschnitt schlägt mit 610.000 Euro zu Buche. 1,2 Millionen Euro wird das Projekt insgesamt kosten; diese Summe muss die kleine Kirchengemeinde erst einmal zusammenbekommen.

Pastorin Ulrike Egener: „Langfristig wäre die Kirche einsturzgefährdet!“

Foto: Wolfgang Klietz

„Langfristig wäre die Kirche einsturzgefährdet“, sagt Ulrike Egener. „Das ganze alte Zeug muss jetzt raus.“ Doch wie konnte es zu den Pannen kommen, die beinahe das uralte Gotteshaus in seiner Existenz bedroht hätten? Das Problem liegt in der falschen Zusammensetzung des im Jahr 2000 verbauten Mörtels, der den schweren Feldsteinen in den Mauern keinen Halt mehr gibt, weil die Feuchtigkeit aus dem Boden tief hineinziehen konnte. Die Wand hat keinen Halt, die Steine können sich bewegen, Setzrisse durchziehen das uralte Mauerwerk. Außerdem entstehen mit der Feuchtigkeit Minerale mit der Folge, dass die Mauer aufquillt. Die Beulen sind deutlich drinnen und draußen zu sehen. Bei jedem Gottesdienst steht Ulrike Egener vor einer unebenen und fleckigen Wand, die eigentlich weiß und eben sein sollte.

Die Sanierungspanne ist eine Chance für Bauhistoriker

So wie die Außenwand links vom Haupteingang. Dort konnten Baufirmen erste Erfahrungen bei der Sanierung im ersten Bauabschnitt gewinnen. Um unterschiedliche Materialien zu testen, haben sie außerdem neben der Kirche eine Modellwand aufgebaut. Ungefährdet ist lediglich das Fundament, das aus massiven Feldsteinen besteht.

Für die Zunft der Bauhistoriker ist die zweite Sanierung ein Glücksfall. Sie können wichtige Informationen gewinnen, wie im Holsteinischen im Mittelalter Sakralbauten errichtet wurden. Sie schließen nach ihren Untersuchungen inzwischen nicht mehr aus, dass sich unter dem Boden des Kirchraums noch Bänke und andere Überreste aus der Frühzeit der Kirche befinden.

Mauerwerk der Kirche ist aufgequollen und musste befestigt werden.

Foto: Wolfgang Klietz

Für Ulrike Egener stehen jedoch Untersuchungen darüber ganz hinten auf der Agenda. „Das ist jetzt nicht unser Problem“, sagt die Pastorin. Sie muss mit ihrer Kollegin und dem Rest der Gemeinde klären, wie die Sanierung bezahlt werden soll. Dabei tilgt die Gemeinde immer noch Kredite der fehlgeschlagenen Sanierung des Jahres 2000, die Gutachter und Gerichte lange beschäftigt hat. Doch beim verantwortlichen Architekten war nichts zu holen, der Mann war unterversichert.

An Fantasie, das Geld für die Sanierung zusammenzubekommen, mangelt es der Gemeinde nicht. Freunde der Kirche nennt sich die Gruppe, in der bei einem Glas Wein die Ideen entstehen. Zum Beispiel ein Sushi-Workshop im Altarraum. Dort saß man bei leckerem Essen zusammen, kam ins Gespräch und am Ende waren 300 Euro für die Kirche übrig.

Die Kirche war auch schon Schauplatz eines Krimi-Dinners. 35 Euro kostete das Theater mit Laienschauspielern inklusive Drei-Gänge-Menü. „Die Karten gingen reißend weg“, sagt Pastorin Egener. „Wir hatten 500 Euro über und eine Menge Spaß.“ Stars waren zwei Feuerwehrleute aus dem Dorf, die unbedingt mitspielen wollten und den Entschluss fassten: „Wir gehen jetzt als Huren.“

Der Mangel an Geld setzt die Kreativität der Gemeinde frei

Den neuesten Plan will die Ideenschmiede im kommenden Jahr umsetzen. Sonntagmittags steht ein Weißes Dinner auf dem Programm.

Für den kleinen Heriold mit dem Gesicht einer Kirchenmaus sucht der Freundeskreis noch Sponsoren und einen Verleger. Wegen der Kälte im Gotteshaus trägt die Comicfigur einen dicken Schal, erlebt Abenteuer in St. Jakobi und soll Spenden generieren. Die erste Geschichte „Heriold und das Feuer der Liebe“ ist bereits in Arbeit. Ihren Namen verdankt die Maus dem ersten Geistlichen in Bornhöved.

„Wäre die Kirche nicht so marode, wäre hier nicht so viel los“, sagt Ulrike Egener und lacht. Sie freut sich über die kleinen Summen, weiß aber auch, dass ohne die großen Finanziers nichts läuft. Die Gemeinde erhält Mittel vom Bund, vom Land, vom Kirchenkreis Plön-Segeberg, von der Stiftung Denkmalschutz und diversen anderen Stiftungen sowie von Sponsoren.

Am 2. Oktober wird Landesbildungsministerin Karin Prien (CDU) in St. Jakobi erwartet. Sie wird zwei Förderbescheide übergeben: einen in Höhe von 250.000 Euro, die aus Mitteln des Denkmalschutzförderungsprogramms des Bundes kommen, und einen zweiten in Höhe von 50.000 Euro aus dem Landeshaushalt.