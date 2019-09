Kaltenkirchen/Kisdorf. Die Messlatte für die Zelter-Plakette hängt hoch: 100 Jahre Singen, besondere Verdienste um die Chormusik und die Förderung der Kultur. Der Chorverein Kisdorf hat diese Hürde mit Bravour genommen und sein Können mit der Aufführung von Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ vortrefflich unter Beweis gestellt. Das Publikum in der voll besetzten Kaltenkirchener Michaeliskirche feierte Chor, Solisten und das Orchester Hamburger Camerata mit jubelndem Beifall.

„Der Chorverein Kisdorf ist der Gegenbeweis für den Spruch ,Holsatia non cantat – Holstein singt nicht’“, lobte Innenminister Hans-Joachim Grote, als er dem Chorvereins-Vorsitzenden Axel Thiede und Chorleiter Hans Thiemann die Zelter-Plakette mit Urkunde überreichte. „Kisdorf singt seit 1919 – und das führt diesen Spruch ins Reich der Legenden“, sagte Grote.

Minister Grote (v.l.) überreichte Hans Thiemann und Axel Thiede die begehrte Zelter-Plakette.

Foto: Heike Linde-Lembke

Die Aufführung von Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ wurde für den Chorverein zum Triumph. Die Hamburger Camerata ist auch in der Elbphilharmonie zu Hause und begeisterte in der Michaeliskirche, indem sie Amateurchor und Gesangssolisten unter der energievollen Leitung von Hans Thiemann sehr sensibel, dabei führungskonsequent und mitreißend begleitete. Hans Thiemann verpflichtete auch ein Solisten-Trio, wie es nicht oft mit Amateurchören zu hören ist. Hanna Zumsande faszinierte mit ihrem voluminösen Sopran, der jede Höhe, jede Verzierung, jede Koloratur nahm. Zudem brachte sie in das hymnische Oratorium eine Prise Ironie hinein, als sie Rezitativ im Duett „O du, für den ich ward!“ mit Bass Yorck Felix Speer sang. Der Schüler von Brigitte Fassbaender begeisterte mit seiner Stimme, die mühelos bis zu schwarzen Tiefen reicht, so in „Am Boden das Gewürm“ im Raphael-Rezitativ 22. Tenor Stephan Zelck bestach mit Klarheit.

Allen voran aber feierte das Publikum den Chorverein Kisdorf, der sowohl die lyrischen wie die hymnischen Sequenzen des Oratoriums bravourös meisterte.