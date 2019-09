Zwei Oldies – ein Ziel: Mit dem Motorrad in die Mongolei

Die Route 66 von Chicago nach Los Angeles hat er geschafft, den 6000-Kilometer-Ritt zum Nordkap auch. Gibt es noch mehr, die ultimative Herausforderung für Motorradfahrer? Diese Frage hat sich Peter Westendorf gestellt – und eine Antwort gefunden. Mit dem Motorrad vom Kreis Segeberg bis in die Mongolei, 10.000 Kilometer durch das endlose russische Reich bis in die asiatische Steppe. Und der 72 Jahre alte Wahlstedter, Tiermediziner im Ruhestand, war nicht der einzige Oldie aus dem Kreis Segeberg, der das Abenteuer auf zwei Rädern suchte. Auch Thomas Heipcke, ebenfalls 72 und pensionierter Mediziner, hatte sich die Mammuttour ausgeguckt.

Doch vor dem Start wussten beide nichts voneinander. Der Norderstedter Heipcke auf seiner BMW und der Wahlstedter Westendorf auf seiner Harley stellten erst während der Fahrt fest, dass sie nicht weit voneinander entfernt wohnen. Und sie machten sich nicht allein auf den Weg in die Weite. „Es war eine organisierte Tour mit einem Profi-Biker und 13 weiteren Motorradfahrern, vorwiegend aus dem Norden, aber auch aus Freiburg und Aachen waren Motorradfans dabei“, sagt Heipcke. Mit auf Tour war auch ein VW-Bus mit Werkzeug und Ersatzteilen, vor allem Reifen in den gängigen Größen. Der Bus transportierte auch das Gepäck.

Zum Programm gehörten Abstecher in Naturparks und immer wieder zu den Kirchen

„Wichtig war uns, dass wir nicht nur stumpf Kilometer abreißen, sondern auch möglichst viel von Land und Leuten erfahren“, sagt Westendorf. Zum Programm gehörten Abstecher in Naturparks und immer wieder zu den Kirchen mit ihren vergoldeten Kuppeln, in deren Glanz nach dem Zerfall der Sowjetunion wieder investiert wird. Doch auch der Religionsgegner Lenin ist auf den Plätzen in den Städten allgegenwärtig. Diese und andere, auch immer widersprüchliche, aber auch äußerst beeindruckende Bilder sind ebenso haften geblieben wie das Abreißen von Kilometern, das immer wieder auch zur Tortur wurde.

Doch das konnte das Segeberger Duo nur ahnen, als die Fähre in Kiel Richtung Klaipeda ablegte. Schon vor dem Aufbruch herrschte Skepsis: Würden Mensch und Maschine der Aufgabe gewachsen sein, Körper und Motoren mitspielen? Die Antworten gab es häppchenweise. Vom litauischen Hafen führte die Route zur lettisch-russischen Grenze, „nicht ohne an einigen geschichtsträchtigen Orten jener zu gedenken, die Opfer des Nazi-Terrors geworden sind“, wie die beiden sagen.

An der Grenze war Geduld gefragt. „Fünf bis sechs Stunden dauerte die Kontrolle“, sagt Heipcke. Die Visa wurden überprüft, die Papiere, die belegen, dass die Motorräder auch wieder ausgeführt werden, und das bei der gesamten Kolonne. Das dauerte.

Sobald man diese Straßen verlässt, wird es abenteuerlich

Und dann Russland. Mit Autofahrern, die jede Lücke zum Überholen nutzen, und Lkw-Fahrern, die gnadenlos draufhalten. „Ich hatte nur einen Scheinwerfer und den Eindruck, dass ich nicht gesehen werde. Immer wieder musste ich auf den unbefestigten Rand ausweichen, weil mir zwei Lkw nebeneinander entgegenkamen“, sagt Heipcke, der irgendwann das Fernlicht nicht mehr ausschaltete und so sichtbarer wurde.

Die Hauptstrecken seien zwar durchweg asphaltiert und gut ausgebaut, aber: „Sobald man diese Straßen verlässt, wird es abenteuerlich. Schlaglöcher, die schon mal fast einen halben Meter tief und im Regen komplett unsichtbar sein können, Gullys, bei denen der Deckel fehlt – man braucht immer volle Konzentration, Sekundenschlaf kann verheerend sein“, sagt Westendorf, der es mit seiner 430 Kilo schweren Harley deutlich schwerer hatte als Heipcke mit seiner BMW, die nur halb so viel Gewicht auf die Straße bringt – ein Vorteil, der sich von Längengrad zu Längengrad verstärkte und in der Mongolei seinen Höhepunkt erlebte.

Schnell wachsende Städte und Plumpsklos auf dem Land

Pskow, das landschaftlich reizvolle Waldaigebiet, der Ilmensee und eine Nacht in der Datscha eines ehemaligen ARD-Korrespondenten. „Er ist dort hängen geblieben, hat wenig Rente und kann dort gut leben, vor allem von den Mieteinnahmen seiner Moskauer Wohnung“, sagt Heipcke. Moskau mit touristischen Abstechern, dem Gruppenfoto auf dem Roten Platz vor der Basilius-Kathedrale und einer U-Bahn, die alle zwei Minuten fährt, in Tunneln, deren Wände noch aus der Sowjetzeit mit politischen, aber eindrucksvollen Motiven bemalt sind.

Nischninowgord, Kasan: „Die Tatarenstadt an der Wolga ist ein Beispiel dafür, wie Osten und Westen harmonieren können, stehen hier doch orthodoxe und muslimische Gotteshäuser einträchtig nebeneinander“, sagt Westendorf. Städte wie Kasan entwickelten sich zu modernen Zentren mit wachsender Geschäfts- und Wirtschaftswelt. Auf dem Land hingegen gehe es einfach, aus westeuropäischer Sicht rückständig zu. Plumpsklos und fehlender Duschkomfort in den Holzhäusern, aber: „Wir konnten überall mit unseren Handys telefonieren, das ist in Deutschland mit seinen Funklöchern nicht so“, sagt Westendorf.

Immer wieder spezielle Einblicke wie in die Ikonenwerkstatt, in der 350 Mitarbeiter großformatige Kirchenbilder fertigen, in Unternehmen, wie das in Irbit, in dem die Ural-Motorräder, BMW-Nachbauten, produziert werden. In Ischewsk, eine der größten russischen Waffenschmieden, wo der Waffenkonstrukteur Michail Kalaschnikow lebte, besichtigten die Gäste die Waffenproduktion, „ein Besuch, der für Männer unverzichtbar ist“, genauso wie die Ausstellung alter deutscher Wehrmachtsmotorräder.

Immer wieder trifft man auf Deutsche und Deutsches

„Ohnehin stößt man immer wieder auf Deutsche oder Deutsches, in Asowo zum Beispiel auf das Zentrum der Russlanddeutschen in Sibirien. „Man muss vorsichtig sein, wenn man auf Deutsch flucht, es könnte sein, dass der andere das versteht“, sagen die Russland-Abenteurer, denen das in Moskau passiert ist.

Nach den Nächten in den Hotels saß die Kolonne spätestens um 9 Uhr wieder im Sattel. „Auf fünf bis sechs Stunden reine Fahrzeit sind wir schon gekommen“, sagt Heipcke. Unterbrochen wurde die Fahrt durch das Mittagessen, meist in einer Tank- und Raststätte, da, wo die Fernfahrer essen, viel Soljanka und Kurzgebratenes, typisch russisch eben, wie die Segeberger sagen. Abends gab’s Piwa, Bier aus zwei Liter-Gefäßen, das „sehr gut schmeckt“. Und „Wässerchen“, Wodka gehört nun mal dazu, aber: „Die Russen trinken nicht allein, auch nicht zu zweit, mindestens drei müssen es sein, und dann gibt es zu jeder Runde einen Trinkspruch“, erinnert sich Heipcke. Kneipen wie bei uns, wo man einfach sein Bier trinkt, gibt es nicht. Es muss immer dazu gegessen werden, keine komplette Mahlzeit, sondern kleine Leckereien.

„Man fährt Tausende von Kilometern und ist immer noch in Europa. Das war uns nicht bewusst“, sagt Heipcke, hinter dem Ural liegt die Grenze mit dem Denkmal Europa-Asien. Es wird östlicher und hügeliger, das Mittagessen asiatischer. „Der Baikalsee, wo es übrigens die einzigen Süßwasserrobben gibt, wirkt wie ein Meer und macht uns, wie auch die Flüsse, die riesigen Dimensionen der Landschaft deutlich. Ob Jennissei, Wolga oder Ob – was Länge und Breite angeht, wirken Donau, Rhein oder Elbe fast winzig“, sagen die Biker.

200 Kilometer durch ungespurten Schlamm

Die Fahrt zur Insel Olchon im Baikalsee lässt Westendorf verzweifeln. Er wird durchgerüttelt, Schlaglöcher fordern von ihm auf der Harley mit den kurzen Federwegen Kraft und ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit. „Zurück wollte ich schon mit der Fähre fahren, habe dann aber doch das Motorrad genommen“, sagt er. Noch wüster wird es hinter der Grenze zur Mongolei. Wie denn die Strecke sei, wollte die Gruppe vom mongolischen Begleiter wissen. „Erst gut und dann, na ja.“ Da wussten die Biker: Es wird hart. Tatsächlich wurde es weich, 200 Kilometer Schlamm, ungespurt bis Ulan Bataar. Auch das haben sie geschafft.

Und wurden durch Ausflüge belohnt, die erstaunliche Einblicke lieferten: Die Nomaden, die mit Schafen und Ziegen durchs Land ziehen, in traditionellen Jurten leben – und über Solarpaneele Strom gewinnen. „Als wir reinguckten, lief gerade Markus Lanz im ZDF“, sagt Westendorf. Im Unterschied zu den deutschen Bauern haben die Nomaden in der Mongolei keine Nachwuchssorgen, junge Leute wollen noch als Hirten leben.

Damit endete der Ausflug auf die andere Seite der Welt. Eine Spedition beförderte die Motorräder zurück. Heipcke flog sofort nach Hause, Westendorf nahm die Transsibirische Eisenbahn bis Moskau und dann das Flugzeug. Erkenntnis der Tour: „Das ging schon oft an die Grenze“, sagt Westendorf, der wie Heipcke schon ein bisschen stolz darauf ist, dass sie die Herausforderungen gemeistert haben. Trotz ihrer zusammen 144 Jahre.