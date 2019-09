Feuerwerker ließen es im Stadtpark so richtig krachen

Norderstedt. Feuer und Feuerwerk faszinieren die Menschen seit jeher. Und so strömten wieder einige Tausend Schaulustige am Wochenende in den Norderstedter Stadtpark, um sich die vorzeitige Silvestershow der Pyro-Games nicht entgehen zu lassen. Schon am Nachmittag sorgten die Anreisenden für ein Verkehrschaos rund um die Stormarnstraße. Lange vor Beginn des ersten Feuerwerks gegen 21 Uhr waren alle Parkplätze belegt, Ordner regelten den Verkehr zu den umliegenden Supermarkt-Parkplätzen.

Stefanie Schewe und ihr Freund Bernd Barckmann aus Norderstedt waren schon Stunden vorher auf dem abgesperrten Gelände an der Hangwiese hinter dem Strandbad. „Wir haben die Karten gewonnen und sollten sie gleich bei der Eröffnung abholen", erklärte die Norderstedterin die frühzeitige Ankunft. „Jetzt erwarten wir auch ein grandioses Feuerwerk. Wir sind nämlich das erste Mal hier." Die Pyrotechniker Mark Schmidt (l.) und Mathias Kürbs bei der Arbeit.

Foto: Burkhard Fuchs Ähnlich erging es Annkatrin Kuhn, die extra mit ihrer kleinen Tochter aus Flensburg angereist war. „Das Feuerwerk war schon schön und toll. Aber es hat ganz schön lange gedauert, bis es losging“, fand die Mutter und kritisierte, dass die Bühne zu weit weg sei, um die Feuershow von den hinteren Plätzen aus richtig genießen zu können. In einer Art Duell präsentierten die Feuerwerker bis Mitternacht Lichtblitze und bunt leuchtende Silvesterraketen-Explosionen am Norderstedter Nachthimmel. Im Rhythmus zu musikalischen Klängen choreografiert, krachte und sprühte es nur so, Funken und Leuchtfontänen, die aufblitzten und wieder erloschen. Auch an Rauch, Nebel und vom Himmel fallendem Feinstaub mangelte es nicht. Klimaschutz war an diesem Abend kein Thema im Norderstedter Stadtpark. Und auch die Nachtruhe der Anwohner wurde in dieser lauten Nacht weit mehr auf die Probe gestellt als bei dem alljährlichen Open-Air-Musikfestival an gleicher Stelle.