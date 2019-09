Körperspender sollen Gedenkstele bekommen

Norderstedt. Körper und Körperteile von 165 Menschen liegen im „Birkenhain“ in Särgen und Urnen begraben. Das Gräberfeld für die anonyme Bestattung auf dem Friedhof Glashütte ist seit 2017 die letzte Ruhestätte für menschliche Körper, die im 700 Meter entfernten European Surgical Institute (ESI) des Medizintechnikherstellers Johnson & Johnson bei der Aus- und Weiterbildung von Ärzten zum Einsatz kamen.

Die Buch- und TV-Autoren Lars Winkelsdorf und Thomas Eckert hatten im Abendblatt über ihre Recherchen zum Thema Körperspenden berichtet und dabei Johnson & Johnson sowie die Stadt Norderstedt hart kritisiert. Winkelsdorf sprach vom „ethisch fragwürdigen Umgang mit Industrieleichen“, die in Glashütte „ohne Feierlichkeiten oder irgendeine Form der Würdigung still und heimlich in der Erde entsorgt“ würden. Es seien, laut der Aussagen eines Informanten der Autoren, Massengräber ausgehoben und sogar Leichenteile in Säcken vergraben worden. Weder wurden Trauerfeiern im Gedenken an die Körperspender angeboten, noch wurde in Glashütte eine Gedenkstele errichtet, die auf die Spender aufmerksam mache.

In anderen Städten sind Gedenkstelen und -feiern Usus

Obwohl sowohl das amerikanische Medizin-Unternehmen als auch die Stadt Norderstedt die Vorwürfe weit von sich weisen und Klagen aufgrund der – aus ihrer Sicht – unwahren Aussagen der Autoren ankündigt haben, will Johnson & Johnson nun offenbar die Umstände der Bestattung von Körperspendern in Norderstedt verändern. „Eine Gedenkstele aufzustellen oder Gedenkfeiern abzuhalten, ist in der Diskussion, Gespräche mit der Stadt Norderstedt haben dazu stattgefunden“, sagt Teresa Maria Frei, Sprecherin von Johnson & Johnson Medical.

Nach Abendblatt-Informationen hat die Stadt Norderstedt die Aufstellung einer Stele bei Johnson & Johnson in der Vergangenheit angeregt, dazu aber bislang keine Rückmeldung von Seiten des Unternehmens erhalten. Die öffentliche Diskussion um das Thema scheint die Überlegungen nun zu beschleunigen.

Anonymes Grabfeld „Birkenhain“ auf dem Friedhof Glashütte: Gedenkstelen gibt es hier nur für Privatleute, nicht für die Körperspender.

Foto: Andreas Burgmayer

In anderen Städten sind Gedenkstelen und Gedenkfeiern für Körperspender Usus. Das Institut für Anatomie der Universität Lübeck hat seit 2000 ein großes Areal des Friedhofs der St. Willehad-Kirche in Groß Grönau. Die Körperspender werden eingeäschert und in Urnen beigesetzt. Seit dem 8. Juni 2006 steht dort ein Gedenkstein aus mehreren Elementen, der in seinem Mittelteil die Inschrift trägt: „Sie halfen im Tod den Lebenden – wir danken und gedenken“. Mindestens einmal jährlich feiern Studenten einen Gottesdienst zum Gedenken an die Körperspender, zu dem auch die Angehörigen der Spender eingeladen werden. Die Studenten verlesen die Namen, entzünden bei der Nennung des Namens eine Kerze und legen später für jeden Körperspender eine Rose auf das Grabfeld. „Spätestens in dieser Feier spüren die Angehörigen, was für ein kostbares Geschenk ihr Verstorbener uns bereitet hat“, beschreibt es Dr. Reinhard Eggers vom Institut für Anatomie.

Die Kollegen vom anatomischen Institut des Universitätskrankenhauses Eppendorf in Hamburg setzen ihre Körperspender nach Abschluss der Untersuchungen in Urnen auf der Ehrenanlage des Institutes bei – sofern die Spender keine anderen Wünsche geäußert hatten. Auf einem Grabstein steht die Inschrift: „Im Tod dem Leben dienen“.

In Glashütte weist bislang nichts auf die Körperspender hin. Sie stammen laut Johnson & Johnson aus den USA, werden dem Norderstedter Tochterunternehmen des amerikanischen Konzerns über eine zentrale Stelle zugewiesen. „Jährlich nehmen mehrere Tausend Mediziner an Fort- und Weiterbildungen teil, die entweder von Johnson & Johnson oder von medizinischen Fachgesellschaften organisiert werden“, sagt Teresa Maria Frei. „Ein kleiner Teil von ihnen wird in Gruppen an Ganz- oder Teilkörperspenden geschult. Ob alternative Methoden möglich sind, entscheiden die von Johnson & Johnson unabhängigen Professoren und erfahrenen Klinikärzte, die die Schulungen entwickeln und leiten.“ Im Umgang mit den Körpern würden die höchsten Standards gelten, um sicherzustellen, dass sie mit Respekt und Würde behandelt werden.

Körperspender kommen in Einzelgräber – betont die Stadt

Nach der Verwendung im Institut werden die Körperspender in Glashütte durch den Norderstedter Bestatter Pohlmann im Auftrag der Stadt beigesetzt. Dafür werden die üblichen Gebühren fällig: Pro Erdgrabstätte 1080 Euro für den Platz, 468 Euro Bestattungsgebühr und 356 Euro für den Gärtner. An manchen Tagen werden bis zu zehn Körper gleichzeitig bestattet – nicht in Massengräbern, sondern in Einzelgräbern, dicht nebeneinander, wie die Stadt betont.

Autor Lars Winkelsdorf glaubt, dass die Angehörigen der Körperspender in den USA keine Ahnung davon haben, dass ihre Verwandten in Übersee zur letzten Ruhe kommen. „Thomas Eckert und ich sind an den Vorgängen auf dem Friedhof Glashütte weiter dran und recherchieren inzwischen auch mit Medien in den USA zu der Sache.“