Wurden in Norderstedt Tote unwürdig entsorgt?

Norderstedt. Der Vorwurf wiegt schwer, den die Autoren Lars Winkelsdorf („ARD Report“, „Frontal 21“) und Thomas Eckert (NDR, „Plusminus“) erheben. „Ich bin entsetzt über diese Massengräber auf dem Friedhof Glashütte“, sagt Winkelsdorf. „Das ist ein ethisch fragwürdiger Umgang mit ,Industrieleichen’, die hier ohne Beisetzung, Feierlichkeiten oder irgendeine Form der Würdigung still und heimlich in der Erde entsorgt werden.“

Massengräber für „Industrieleichen“ in Norderstedt? Bei ihren Recherchen für ein Buch („Tot oder lebendig – Das skandalöse Geschäft mit dem Notruf“) stießen die Autoren in Norderstedt auf ein Thema, über das bisher niemand in dieser Stadt öffentlich gesprochen hat. Offenbar seit 2017 werden im European Surgical Institute (ESI) von Johnson & Johnson Medical in Norderstedt Körperspenden bei der Fort- und Weiterbildung von Ärzten verwendet. Die Körper von Menschen also, die sich nach ihrem Tod der Wissenschaft zur Verfügung gestellt haben – „Industrieleichen“, wie Winkelsdorf sie nennt. Als privates Institut bezieht das ESI die Leichen über eine amerikanische Organisation und lässt sie aus den Staaten nach Norderstedt liefern. Wenn die Ärzte sich an den Körpern ausprobiert haben, finden diese ihre letzte Ruhe auf dem Friedhof Glashütte. Nach ihren Recherchen behaupten die beiden Autoren nun, dass dabei nicht nur gegen die Gebote der Pietät, sondern auch gegen Gesetze verstoßen werde.

Lars Winkelsdorf steht am Freitag auf der mittlerweile von Gras überwucherten Fläche des Birkenhains auf dem Friedhof Glashütte. „Hier wurde nach meinen Informationen am 25. Juni ein acht mal zwei Meter großes Loch ausgehoben, in dem zehn Leichen auf einmal beerdigt wurden – ein Massengrab.“ Insgesamt seien in den vergangenen zwei Jahren 134 Leichen aus dem ESI auf den nur 700 Meter entfernten Friedhof beigesetzt worden, dazu kommen 31 Urnen. Ein anonymer Zeuge habe Winkelsdorf unter Abgabe einer eidesstattlichen Erklärung versichert, dass auch Leichenteile in Säcken in den Gräbern entsorgt wurden. Winkelsdorf fragt sich außerdem, ob Leichenteile einer Forschungseinrichtung – möglicherweise mit haltbar machenden Chemikalien belastet – nicht Sondermüll sei, der als solcher verbrannt werden müsse. Er mutmaßt, dass ein Verstoß gegen Müllgesetze und Bestattungsvorschriften vorliege.

Die Stadt Norderstedt will gegen die Autoren klagen

Die Stadt Norderstedt bestätigt, dass die sterblichen Überreste von Körperspendern, in Zusammenarbeit mit einem ortsansässigen Bestattungsunternehmen, auf dem Friedhof Glashütte in anonymen Erdgrabstätten im Rasen, beziehungsweise in anonymen Urnengrabstätten würdevoll bestattet werden. Die übrigen Vorwürfe der Autoren weist die Stadtverwaltung weit von sich. „Bei den anonymen Erdbestattungen wird jeder Körperspender in einem Sarg in einem Einzelgrab bestattet“, schreibt Stadtsprecher Bernd-Olaf Struppek in einer Pressemitteilung. Demnach könne von Massengräbern keine Rede sein. Die erheblichen Vorwürfe will die Stadt nicht auf sich sitzen lassen: „Die Bestattungen finden gemäß geltender Gesetze und Verordnungen statt. Die Stadt Norderstedt wird rechtliche Schritte gegen die Verfasser falscher Tatsachenbehauptungen einleiten.“

Auch Johnson & Johnson erwägt eine Klage gegen den Verlag und die Autoren. Von offizieller Seite heißt es in einer Mitteilung: „Körperspenden werden dem Johnson & Johnson Institute von einer Organisation in den USA zur Verfügung gestellt, die von der American Association of Tissue Banks (AATB) zertifiziert ist. AATB ist eine professionelle, gemeinnützige, wissenschaftliche Fortbildungsorganisation und das führende Normierungsgremium zur Förderung der Sicherheit bei Verwendung von gespendetem menschlichem Gewebe.“ Alle gesetzlichen Vorgaben für die Beschaffung, Verwendung, Kremierung und Bestattung von Körperspenden würden unter Aufsicht und Kontrolle der Behörden eingehalten.

Die Urnen- oder Erdbestattung erfolge durch ein bekanntes, ortsansässiges Bestattungsunternehmen auf dem Friedhof in Glashütte im Auftrag der Stadt Norderstedt. „Hier folgen wir dem Bestattungsrecht des Landes Schleswig-Holstein, in dem differenziert festgelegt ist, welche Prozesse und Voraussetzungen für eine Erdbestattung oder eine Kremierung von Körperspendern beziehungsweise Körperteilen zutreffend sind.“ Jeder Vollkörperspender werde in einem Sarg und in einem Einzelgrab bestattet. „Wir sind den Spendern dankbar für ihren Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt und der medizinischen Fort- und Weiterbildung und stellen durch strenge Prozesse sicher, dass sie respektvoll behandelt werden.“

Lars Winkelsdorf sieht den Klagen von Stadt und Johnson & Johnson „mit Freude“ entgegen, wie er sagt. „Wenn die Sache vor Gericht geht, werden wir die Exhumierung der Leichen in Glashütte erwirken. Dann kommt die Wahrheit ans Licht.“