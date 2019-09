Werner-Rennen: Polizei sucht Vergewaltiger einer 19-Jährigen

Hasenmoor/Hartenholm. Nach der Vergewaltigung einer Frau beim Festival Werner-Rennen 2019 sucht die Polizei die beiden Täter. Wie die Beamten am Sonntag in Bad Segeberg mitteilten, sei eine 19-Jährige in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zwischen 2 und 3 Uhr an der Campingfläche C bei den Toiletten sexuell missbraucht worden.

Nach Angaben des Opfers sollen die Täter beide über 30 Jahre alt sein. Einer wird als Hüne von rund zwei Metern Körpergröße beschrieben, er habe einen Dreitagebart gehabt, kurze Haare und sei mit einer kurzen Hose und einem grauen T-Shirt bekleidet gewesen. Täter zwei sei rund 1,80 Meter groß, trage einen Vollbart und habe eine dicken Bauch („Bierbauch“). Seine kurzen Haare seien "kraus". Er soll ein rotes Oberteil getragen haben.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg sucht Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder der Tat machen können unter der Telefonnummer 04551-8840.

Der Bruder des Comiczeichners Rötger Feldmann hat die Neuauflage des Werner-Rennens auf dem Musik- und Motorsportfestival in Hasenmoor (Kreis Segeberg) gewonnen. Andi Feldmann gewann auf dem Flugplatz Hartenholm mit dem Eigenbau V8-Hot-Rod von 1932 am Sonnabend gegen den TV-Reality-Star Konny Reimann. Zum Festival gehörte auch ein Musikprogramm.