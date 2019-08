Der Norden – Schönster Arbeitsplatz der Welt

Kreis Segeberg.. Weil es in unseren ländlichen Gefilden vor allem an Grundschulen an Lehrkräften mangelt, erwägt das Bildungsministerium eine Prämie für Referendare. 250 Euro brutto Mehrverdienst für den Zeitraum von 18 Monaten sollen Nachwuchslehrer dazu bewegen, die Lichter der Großstadt gegen den weiten Sternenhimmel über, beispielsweise, Dithmarschen einzutauschen.

Es ist schon erstaunlich: Jahr um Jahr wächst die Zahl derer, die in Schleswig-Holstein ihren Urlaub verbringen. Darunter sind gewiss auch einige Lehrer. Hier arbeiten möchten sie offenbar trotzdem nicht. Und ich befürchte, 250 Euro allein ändern daran wenig. Dabei birgt das ländliche Lehrerdasein in unserem schönen Bundesland noch ganz andere Vorteile. Während der Stadtpauker noch am späten Freitagabend genervt im Stau gen Küste schmort, surft der Landlehrer bereits seit Schulschluss zur Mittagszeit entspannt auf Nord-, Ost- oder Binnensee. In der Stadt riskieren Pädagogen, die für den Schulweg nicht den ÖPNV oder wenigstens einen E-Scooter benutzen, eine „Fridays for Future“-Mahnwache vor der eigenen Haustür. Auf dem Lande dürfen Lehrkräfte ungerügt mit Verbrennungsmotorkraft zur Arbeit kutschieren, denn ihre Schüler warten selbst sehnlichst auf den Tag, an dem sie den Platz im elenden Schulbus durchs eigene Auto ersetzen können. Wer es dennoch mit dem E-Scooter versucht, bricht sich auf dem Kopfsteinpflaster der erstbesten Dorfstraße die Gräten und wird, sofern noch nicht vorhanden, sofort ein Auto erwerben.

Auf dem Land sind die Schüler höflicher, denn sie wissen, ihre Lehrer und ihre Eltern begegnen sich zwangsläufig überall: im Supermarkt, im Sportverein, im Chor. Unbedingt zu bedenken: Wenn der Junglehrer dereinst ein alter Hase mit 30 oder 40 Berufsjahren ist, muss er in der Stadt damit rechnen, seine Schüler und die Welt nicht mehr zu verstehen, weil sich hier andauernd alles verändert. Wie viel besser ergeht es dagegen den Kollegen vom Lande! Die kennen von den meisten Abc-Schützen bereits die Großeltern, Eltern, Geschwister und weitere Anverwandte, weil sie die alle bereits unterrichtet haben. Deshalb ahnt sie schon vor der ersten Unterrichtsstunde in der neuen Klasse, welcher Kandidat nicht rechnen, nicht schreiben oder nicht stillsitzen kann und werden die alten Zeugnisbeurteilungen der Eltern wiederverwenden, was die Arbeitszeit der Landlehrer enorm reduziert. Und dazu gibt es demnächst im Referendariat noch 250 Tacken mehr.

Junglehrer, bewerbt Euch!