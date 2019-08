Der Ensemble Merlini gibt am Sonntag, 1. September, ein humorvolles Konzert in der Paul-Gerhardt-Kirche in Norderstedt. Der Eintritt ist frei.

Norderstedt.. Ob im Senat oder im Hafen, in den Kontoren, im Theater oder in der Oper: Die Hamburger sprachen, dichteten und sangen im 17. und 18. Jahrhundert Plattdeutsch. Singspiele wie „Der Hamburger Jahrmarkt“ und „Die Hamburger Schlachtzeit“ in der Oper am Gänsemarkt wurden in Niederdeutsch gesungen.

Georg Philip Telemann, der die Gänsemarkt-Oper von 1721 an leitete, berücksichtigte bei seinen Kompositionen Klang und Rhythmus der niederdeutschen Sprache. Am Sonntag, 1. September, gibt das Ensemble Merlini in der Paul-Gerhardt-Kirche das Konzert „Telemann op Platt". Das Ensemble singt und spielt niederdeutsche Kantaten und Arien, die im 18. Jahrhundert in der Hamburger Gänsemarkt-Oper aufgeführt wurden. Auch Werke von Reinhard Keiser singt das Ensemble mit der Sopranistin Swantje Tams Freier und Bassbariton Jan Schulenburg. Bekannte Musiker der Region wie Henstedt-Ulzburgs Kantor Martin Hageböke an der Violine, Jasmin Hölzel, Violine, Tore Wiedenmann, Viola da gamba, Dominik Mugele, Cello, und die Norderstedterin Susanne Böhnstedt am Hitchcock Spinett begleiten das Duo. „Wir haben ein munteres Programm erarbeitet, um einmal die Wichtigkeit der niederdeutschen Sprache zu zeigen", sagt Ensemble-Leiterin Petra Bensieck. Gleichzeitig ist das Konzert ein Lehrstück, welchen Stellenwert die Frau im 17. und 18. Jahrhundert hatte, denn Georg Philipp Telemann nahm die Unterdrückung der Frau durch den Mann kritisch in den Fokus, schilderte aber auch mit viel Humor, wie sich die Frauen wehrten.