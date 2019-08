Blues-Duo spielt am Freitag im Sülfelder Garten

Sülfeld.. Das vierte und vorletzte Konzert im Garten in diesem Jahr hat die Sülfelder Konzertveranstalterin Barbara Schütze für Freitag, 30. August, terminiert. In ihrem großen Garten an der Straße Kassburg 20D geben sich ab 19.30 Uhr (Einlass 18 Uhr) die Kieler Marc Breitfelder und Georg Schroeter die Ehre. Als „Vorgruppe“ zeigt die Dorfkapelle Sülfeld ihr Können und präsentiert Blasmusik vom Feinsten.

Die Dorfkapelle hat in ihrem Repertoire neben Volksmusik auch Swing-Stücke von Glenn Miller. Außerdem laden kleine Kunsthandwerker-Stände zum „Shoppen im Garten“ ein. Marc Breitfelder (Mundharmonika) und Georg Schroeter (Piano) sind Meister an ihren Instrumenten. Als erste europäische Musiker in der 30-jährigen Geschichte des International Blues Challenge-Wettbewerbs (IBC) in Memphis (USA) haben die Norddeutschen diesen vor sieben Jahren gewonnen. Breitfelder und Schroeter gehören zur Spitze der besten Blues-Duos der Welt.

Außerdem gibt es wieder die leckere heiße Tomatensuppe und kühle Getränke. Genügend Parkplätze sind auf einer Wiese vorhanden.

Karten zu 16 Euro (Abendkasse 18 Euro) gibt es bei Barbara Schütze unter 04537/1714, in Kayhude (Bio-Golfscheune, Wiesenweg 28a) sowie in Bad Segeberg bei „Das Buch am Markt“ (Am Markt 1), in Bargteheide im Salon Wes­tergaard (Alte Landstraße 49), in der Arkaden-Buchhandlung (Bahnhofstraße 5), in der Bargteheider Buchhandlung (Rathausstraße 25), bei „Schreiben & Schule“ in Ahrensburg (Manhagener Allee 2) und in Bad Oldesloe bei Retro HiFi (Hindenburgstraße 38).