Elektro Alster Nord feiert 50-jähriges Bestehen

Norderstedt.. Beste Unterhaltung ist garantiert, wenn H. und H. Schurbohm zum Mikro greifen. Heninng und sein Vater Holger, von allen einschließlich Sohn nur Holli genannt, ließen eine einmalige Firmengeschichte mit viel Humor Revue passieren: Elektro Alster Nord (EAN) gibt es seit 50 Jahren, Holli und Henning führen den Norderstedter Elektro-Fachbetrieb. Das Jubiläum wird und wurde gleich mehrfach gefeiert, am Mittwochabend mit mehr als 100 geladenen Gästen, morgen mit den Mitarbeitern, und für den 31. August sind die Norderstedter zum Geburtstagsfest mit vielen Aktionen und Gewinnspiel eingeladen.

„Wenn ich mir so angucke, was Henning auf die Beine stellt und gestellt hat, muss ich sagen: Es macht Sinn, die Kinder auf die höhere Schule zu schicken“, sagte Holli. Er selbst habe nur eine mäßige Mittlere Reife zustande gebracht, aber immer Ziele gehabt: eine Familie, die berufliche Selbstständigkeit und ein Pferd – alles erreicht. 1969 im Frühjahr gründete der Senior die Firma an der Ulzburger Straße und ließ sie in die Handwerksrolle eintragen. Von da an ging es bergauf, das Geschäftsfeld wuchs genau so wie die Zahl der Mitarbeiter von 4 auf mehr als 80.

So sah es während der Anfangszeit von Elektro Alster Nord im Jahr 1969 vor dem Fachbetrieb aus.

Foto: EAN

Das Unternehmen profitierte vom schnellen Wachstum der Stadt und der wirtschaftlichen Stärke der Region. Geschäft, Werkstatt, Sozial- und Lagerräume mussten immer wieder erweitert werden. „Die Technik hat sich in 50 Jahren natürlich erheblich verändert“, sagte Henning Schurbohm. „Auch die Erwartungen der Kunden haben sich weiterentwickelt. Gleichgeblieben ist aber der Wert persönlicher Ansprechpartner, qualifizierter Empfehlungen und hervorragender Service.“ Treu geblieben ist der Betrieb auch dem Dreiklang aus Handel, Handwerk und Service. Während viele Mitbewerber den Verkauf eingestellt oder eingeschränkt haben, stehen bei EAN noch immer Elektrogeräte im Laden, ergänzt durch den Online-Shop.

Für Professionalität und gute Atmosphäre im Team sprechen die Auszeichnungen: Die Elektronik-Spezialisten wurden 2015 und 2017 als Hamburgs bester Arbeitgeber ausgezeichnet. „Natürlich quietscht und knarzt es auch mal zwischen uns. Aber das ist am nächsten Tag vergessen“, sagt der Junior, der 2000 einstieg und seit 2005/05 auch Geschäftsführer ist. Die Schurbohms haben mehr als 200 junge Leute ausgebildet, 20 sind noch im Betrieb.

Und dann griff ein Freund zum Mikro, der Holli viel zu verdanken hat: „Du hast mich damals ins Amt geschubst und vor allem in einer Stadt bekannt gemacht, die ich bis dahin nur wenig kannte“, sagte Innenminister Hans-Joachim Grote und erinnerte an die Zeit, als er sich 1998 erstmals zur Wahl als Bürgermeister von Norderstedt stellte und knapp gegen SPD-Konkurrent Harald Freter gewann. „Unternehmer wie Holli haben immer ihre Verantwortung für die Mitarbeiter und deren Familien in den Vordergrund gestellt und mit dazu beigetragen, dass Norderstedt sich zu dem entwickelt hat, was es heute ist.“

Jubiläumsfest von Elektro Alster Nord, Sa 31.8, 10.00-16.00, Ulzburger Straße 362-364