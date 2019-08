„Fashion and Food“ – Modemesse im Stadtpark

Messe findet am kommenden Wochenende zum zweiten Mal in Norderstedt statt. Mehr als 70 Aussteller präsentieren sich und ihre Produkte.

Norderstedt.. Elegante Models, schöne Kleidung und blumengeschmückte Gastgärten – das alles gibt es am Sonnabend und Sonntag, 17. und 18. August, auf der Modemesse Fashion & Food im Norderstedter Stadtpark. Mehr als 70 Aussteller präsentieren an den beiden Tagen Mode für Frauen, Männer und Kinder. Wegen des großen Erfolgs bei der ersten Modemesse finden die Modenschauen in diesem Jahr an beiden Tagen statt, und zwar am Sonnabend und Sonntag jeweils um 12 und um 15 Uhr. Dazu locken viele Stände in den – hoffentlich – sommerlichen Stadtpark.

Die Organisatoren versprechen den Besuchern, dass sie bei der Fashion & Food auf alle Fälle auf ihre Kosten kommen werden. Sie finden im Stadtpark ausgefallene Stoffe und individuelles Design in großer Auswahl und natürlich viele Anregungen für das persönliche Outfit. Zahlreiche Stände, an denen Schmuck, Leder, Gürtel, Taschen sowie Kosmetik angeboten werden, laden zum Stöbern ein. Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de So ruhig kann Hamburg sein: 3,5-Zimmer-Wohnung in Hoheluft Die Wohnung besteht aus 3-4 hellen, gut nutzbaren Räumen und besticht durch die teilweise noch sichtbaren Balkenkonstruktion. mehr Freuen sich auf die zweite Fashion-&- Food-Messe im Norderstedter Stadtpark, von links: Veranstalter Oliver Hauschildt, Karolin Birne (Auto Wichert), Martina Klinger (Stadtpark Norderstedt), Angelika Mindt (Hau- schildt-Verlag und Event-Agentur) sowie Thomas Will (ATW).

Foto: AtWaG / atw Für Flair und eine lebendige Atmosphäre an der 300 Meter langen Seepromenade sorgen die Sektbar mit Seeblick sowie schöne Pflanzendekorationen. Aussteller aus verschiedenen Modebereichen präsentieren italienische Mode, Bio-Mode, diverse modische Damen- und Herrentextilien und Accessoires wie Tücher, Schals und Kopfbedeckungen. Für Kinder gibt es hochwertige, handgefertigte und farbenfrohe Baby- und Kinderkleidung. Auch Angebote für Beauty, Styling, Fitness und Wellness werden am Wochenende im Stadtpark präsentiert. Kunsthandwerker verkaufen zudem indische Handwerkskunst, Basttaschen, Bastkörbe, Badetaschen, Taschen, Röcke, Hosen, Stulpen, Handschuhe und Mützen. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.