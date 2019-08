Die Stars vom Kalkberg zu Gast im Wildpark Eekholt

Die Karl-May-Spiele sind an diesem Sonntag, 11. August, in der Naturerlebnisstätte in Großenaspe zu Besuch. Schauspieler geben Autogramme.

Großenaspe.. Die Karl-May-Spiele am Segeberger Kalkberg lassen derzeit jede Woche zwischen Donnerstag und Sonntag den Wilden Westen in der Arena lebendig werden. Winnetou und seine Indianer sind dabei, ein Bärenjäger, allerhand Westmänner und -frauen. Und jede Menge Pferde. Was streng genommen aber fehlt, ist das echte Wild.