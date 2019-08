Mit der S-Bahn von Norderstedt bis nach Kiel

Verkehrsclub Deutschland legt neues Konzept für den Schienenverkehr in Norderstedt und Umgebung vor. So sollen Pendler vom ÖPNV überzeugt werden.

Kreis Segeberg.. Mit einem neuen Konzept will der Verkehrsclub Deutschland (VCD) deutlich mehr Menschen in der Region vom Auto in die Eisenbahn locken. Dabei setzt der Verein auch auf erheblich erweiterte Angebote des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Raum Norderstedt sowie an den Strecken in Richtung Henstedt-Ulzburg, Kaltenkirchen und Bad Bramstedt.