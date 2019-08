Fußballer sammeln Spenden für marodes Sportlerheim

Henstedt-Ulzburg. Die Uhr tickt schon lange nicht mehr. Auf acht Minuten nach elf sind die Zeiger irgendwann einmal stehen geblieben am Clubheim des SV Henstedt-Ulzburg im Sportpark Henstedt. Ein treffendes Bild. Das Gebäude ist aus der Zeit gefallen. Die Außenwerbung weist auf einen „Sports Store“ hin, den es ebenso schon lange nicht mehr gibt. „Nachdem die Gastronomie rausgegangen war, stand das Heim lange Zeit leer. Dann wurde versucht, einen Sportshop zu integrieren“, sagt René Rütting, der im Verein Jugendfußballer trainiert. „Der Versuch, eine Eigenmarke des SVHU zu etablieren, hat sich nicht durchgesetzt.“

Der Substanz des unansehnlichen Bauwerks hat das nicht geholfen. „Als ich 2015 hergekommen bin, wurde mir gesagt: Steck’ keinen Elan rein, im nächsten Jahr kommt ein neues Gebäude“, erinnert sich Andreas Cornelsen, Fußballvorstand im SVHU. Auf den Neubau wartet er weiterhin, weswegen die Abteilung nun eine eigene Initiative ins Leben gerufen hat. Über ein Crowdfunding soll Geld gesammelt werden, um verschiedene, kleinere Maßnahmen am und im Sportlerheim umsetzen zu können. Da geht es um neue Steckdosen, Malerarbeiten, Wandhalterungen, Außenleuchten mit Bewegungsmeldern und Arbeiten an der Beleuchtung im hinteren Sanitärbereich. Im Clubraum fehlen zudem Tische und Stühle. In Summe benötigt: 2200 Euro.

Bau eines neuen Kunstrasenplatzes beginnt im September

„Wir hatten im letzten Sommer schon einmal ein Crowdfunding für den Clubraum am Beckersberg. Da haben wir, auch mit Unterstützung von Firmen wie Hesebeck, etwa 4000 Euro bewegt. Das Crowdfunding hier ist auf die ganze Saison angelegt, es soll eine Zwischenlösung sein, es ersetzt nicht den Neubau“, so Cornelsen. „Wir sammeln für Dinge, die später wiederverwendet werden können.“

„Identifikation“ – mit solchen Hashtags hat das Umkleidegebäude einen modernen Touch bekommen.

Foto: Christopher Herbst

Vereinzelt haben in Henstedt wiederholt Mitglieder der Fußballsparte bereits angepackt. Die Gänge sind mit Hashtags wie „Identifikation“ verschönert worden. „Das soll ein Wiedererkennungswert sein“ (Cornelsen). Mit Hilfe einer motivierten C-Jugend wurde unter anderem aus einer großen zwei kleinere Kabinen. Aber ohne Duschen – die beiden Nassbereiche befinden sich im anderen Gebäudeteil, können nur über den Flur erreicht werden und sind sowieso längst nicht mehr zeitgemäß. Je mehr Trubel auf der Anlage ist, desto enger wird es. Heim- und Gästeteams, Trainer, Schiedsrichter. Und wenn Mädchenmannschaften dabei sind, ist ein Duschtrakt logischerweise geblockt. Im September beginnt zusätzlich der Bau eines neuen Kunstrasenplatzes (860.000 Euro), der die Kapazität nach Fertigstellung auf dann bis zu 20 Teams erhöhen wird.

Vereinsverführung will nach den Sommerferien zwei Anträge stellen

Das wissen längst auch Gemeinde und Politik. Die Vereinsverführung des SV Henstedt-Ulzburg – sie begrüßt die Aktivitäten der Fußballer – will nach den Sommerferien zwei Anträge stellen. Einer befasst sich mit der Erweiterung der Duschkapazitäten, der zweite mit dem Neubau des gesamten Gebäudes. Der zuständige Sportausschuss soll sich voraussichtlich auf seiner Sitzung am 3. September mit dem Thema beschäftigen. Die Grünen hatten schon Ende April versucht, das Verfahren zu beschleunigen – sie beantragten damals, dass die Verwaltung schon im Juni eine Planung und Kostenschätzung vorlegen solle. „Uns wurde gesagt, man sei noch nicht so weit“, sagt der Gemeindevertreter und Ortsvorsitzende Ulf Klüver. „Die Frage ist, ob sich die Politik dazu hinreißen lässt, eine gemeinsame Sprache zu sprechen.“

Crowdfunding und kompletter Neubau – es tut sich also einiges an der Bürgermeister-Steenbock-Straße. Andreas Cornelsen ist zufrieden. „Es kann Hand in Hand gehen. Die Leute sind bereit, sich zu engagieren.“