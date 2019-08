Diskothek "Alptraum" wechselt ihren Besitzer

Norderstedt.. Nach 15 Jahren wechselt die Norderstedter Diskothek „Alptraum“ seinen Besitzer. Oliver Hinrichs, Roman Paul und Claus Hansen folgen ab sofort auf den bisherigen Inhaber Lars Müller. Schon an diesem Sonnabend (3. August) veranstaltet das Trio seine erste Party. „Ich bin ganz schön am rotieren“, sagt Hinrichs, der in den vergangenen Monaten durchschnittlich nur drei bis vier Stunden pro Nacht geschlafen hat.

Das „Alptraum“ ist die einzige Disco der Stadt. Vor der Eröffnung im Jahr 2004 mussten die Norderstedter eine lange Zeit ohne Partylocation auskommen und auf die Nachbarorte sowie die Hamburger Reeperbahn ausweichen. Hätten Hinrichs & Co. sich nicht zum Kauf entschlossen, hätte das „Alptraum“ dicht machen müssen. „Ich weiß noch genau, wie es damals ohne Disco war. Das war nicht schön für die Stadt“, sagt Hinrichs. Auch deshalb hat sich der 53- Jährige für eine Übernahme entschieden. „Und meine Tochter, die mit 21 Jahren gerade im besten Feieralter ist, findet es auch cool.“

Vor einem Jahr hatte ihm sein Geschäftspartner Roman Paul (50) zum ersten Mal erzählt, dass sich die Vorgänger umorientieren und das „Alptraum“ abgeben wollen. „Erst habe ich ihn für verrückt erklärt. Wir gehören alterstechnisch nach Bad Bevensen zur Unterwassergymnastik und nicht in eine Disco“, scherzt Hinrichs.

Offizielle Schlüsselübergabe an diesem Freitag

Doch die Lust auf das Projekt überwog. Er bekam viel Zuspruch von Freunden und Bekannten. Also stellte er sich beim Management des Herold-Centers und dem dazugehörigen Investor vor, der die großzügige Fläche des „Alptraums“ für einen stolzen fünfstelligen Betrag im Monat vermietet. Im März dieses Jahres gingen die Verhandlungen los, bereits im Mai wurde es so konkret, dass Hansen, Hinrichs und Paul die gemeinsame COR Handels GmbH gründeten. Vor wenigen Wochen war dann alles fix, der Mietvertrag unterzeichnet und die Inneneinrichtung des Vorbesitzers aufgekauft.

Großartige Neuerungen plant das Team erst einmal nicht – dafür reichte die Zeit nicht. Die offizielle Schlüsselübergabe findet erst an diesem Freitag statt, einen Tag später wird schon auf der ersten Party Tequila für einen Euro ausgeschenkt. „Wir haben lange über eine Namensänderung nachgedacht“, verrät Hinrichs.

Eigentlich soll der Name „Alptraum“ mit Bergen in Verbindung gebracht werden, deswegen hat der Vorbesitzer die Disco auch wie eine Après-Ski-Hütte eingerichtet. Böse Zungen behaupten allerdings, dass der Name Programm sei und zur schlechten Musik passe. „Ich finde den Namen nicht so prickelnd, aber er ist bekannt. Und das ist entscheidend, die Leute können mit ihm etwas anfangen“, sagt Hinrichs.

Langfristig soll die Disco auch freitags wieder öffnen

Langfristig gesehen wollen die neuen Geschäftsführer den Laden auch freitags wieder öffnen. Zuletzt hatte das „Alptraum“ nur am Sonnabend auf. „Wenn am Sonnabend durchschnittlich 500 Gäste kommen, trägt sich der Freitag ab exakt 194 Besuchern“, sagt Hinrichs. Der Norderstedter arbeitet, seitdem er 16 Jahre alt ist, als Finanzdienstleister. Er führt seine eigene Versicherungsagentur, arbeitet als Immobilienvermarkter und -verwalter und betreibt ein Vergleichsportal. Nun baut er sich also sein viertes Standbein auf.

Bisher war Hinrichs im „Alptraum“ nur als Stammgast bekannt, Roman Paul hingegen arbeitet schon von Beginn an als Sicherheitsleiter und Hausmeister in der Disco. „Jetzt kannst du das, was du in den 15 Jahren hier ausgegeben hast, wieder reinholen“, sagt Paul zu Hinrichs mit einem Augenzwinkern. Claus Hansen kommt aus der Speditionsbranche.

Von der 90er-Party bis zur Warsteiner-Club-Nacht

Noch bis Ende August hat der alte Besitzer die Mottos für die Abende durchgeplant – von der 90er-Party bis zur Warsteiner-Club-Nacht. Jedes Wochenende gibt es ein neues Motto. „Das möchte ich ändern“, sagt Hinrichs. Es soll weniger, dafür richtig gute Mottopartys geben. „Und der vorgegebene Musikstil soll konsequent durchgezogen werden. Bei einer House-Party läuft kein einziges Schlager-Lied.“ Das war bisher anders und hat viele Besucher gestört.

Grundsätzlich wollen die neuen Besitzer weiterhin alle Altersklassen ansprechen. Neben dem Dreier-Gespann soll es einen weiteren Interessenten für das „Alptraum“ gegeben haben. Er wollte anstelle einer Disco eine Shisha-Bar eröffnen und iranische Partys feiern. So aber bleibt den Norderstedtern ihre kultige Ausgehmöglichkeit erhalten.