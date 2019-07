Die grüne Idylle am Abend im Garten genießen

Kreis Segeberg.. Wenn sich die Sonne senkt und dieses ganz spezielle warme Licht erzeugt, dann beginnen die Gärten zu leuchten. Die Abendstunden sind die mitunter vielleicht kostbarsten im heimischen Garten. Und wenn die Sonne nur noch als rosarote Ahnung am Horizont steht und sich langsam die Dunkelheit über das Grün legt, dann sorgen Laternen, Lichterketten, Kerzen oder Feuerschalen für eine unbeschreiblich heimelige Wohlfühlatmosphäre.

Die Aktion Offener Garten Schleswig-Holstein weiß um diese ganz besonderen Momente in der grünen Idylle. Jedes Jahr laden Hobbygärtner in der Region deswegen zur Langen Nacht der Gärten ein. Sie wollen die Stimmung in ihren Refugien mit anderen teilen. In diesem Jahr ist es am Sonnabend, 3. August, wieder so weit. 43 private Gärten öffnen in Schleswig-Holstein und Hamburg ihre Gartenpforte für jeden, der eintreten möchte.

Ganz anders als im hellen Sonnenschein präsentieren sich Staudenbeete, Teiche und lauschige Sitzplätze in der Dämmerung. Geißblatt und Nachtkerze entfalten ihren betörenden Duft und die Nachtigall sorgt für musikalische Untermalung. In vielen Gärten ist für schöne Beleuchtung gesorgt. „Die Lange Nacht der Gärten ist ein besonderes Erlebnis, auch in diesem Jubiläumsjahr, in dem die Aktion Offener Garten ihren 20. Geburtstag feiert“, sagt Sonja Schwedtke von der Aktion Offener Garten. Im Kreis Segeberg haben sich für die Lange Nacht der Gärten sechs Gartenbesitzer angemeldet:



Jutta van Geldern, Waldschneise 37, Henstedt-Ulzburg: 2000 Quadratmeter großer Garten mit drei Bereichen. Bauerngarten mit Buchsbaumhecken, Stauden und Hochbeeten. Schwimmteich mit Steg, Sitzplätzen und insektenfreundlichen Pflanzen. Naturnaher Garten mit vielen heimischen Sträuchern und Wildblumen.

Kerstin Jost, Krückauring 33, Kaltenkirchen: 1000 Quadratmeter Heckengarten mit Naturstein und Kies-Senkgarten, Rosen, Hortensien und Staudenbeete. Diverse Sitzplätze und Sichtachsen. Feuerstelle, Wasserspiele, Dekorationen aus Holz, Beton, Glas und Keramik, inklusive Beleuchtungskonzept.

Monika Lehfeldt, Bahnhofstraße 18b, Nützen: 890 Quadratmeter in Eigenarbeit angelegter Garten mit Teich, Bambushain und Hostaecke. Bauerngarten mit Gewächshaus und Hühnerstall. Steine über Steine und dazwischen Pflanzen wie Clematis, Storchschnabel in vielen verschiedenen Arten gepflanzt.

Marion Meißner, Karpfenstieg 1, Bornhöved: 1200 Quadratmeter großer, romantischer Garten mit Hosta, historischen Rosen, Gemüsebeeten, Hexenhaus, Teichen und lauschigen Sitzplätzen. Außergewöhnliche Sammlung von Kunsthandwerk, Malerei und Töpferkunst.

Strandhaus Raue, Am Eichengrund 22, Wahlstedt: Maritimer Strandhaus-Garten, Nachbau des Stockenstieg in Westerhever, echter Strand, 30.000-Liter-Teich. Am 3. August: Livemusik, Grillbetrieb, Lagerfeuer, illuminierter Strand, Hoop-Dance-Show mit LED-Hoopreifen.

Helga Loose, Maike und Jens Below, Rendsburgerstraße 20, Wahlstedt: 2000 Quadratmeter großer Garten mit bunten Staudenbeeten, Hortensien, Bambus- und Ahornsorten und Teich. Dazu Dachterrasse mit Springbrunnen und Strandkorb.

Lange Nacht der Gärten, Sa, 3.8, 19.00-23.00 Uhr. Der Eintritt in die Gärten ist überwiegend frei oder gegen geringe Spende.